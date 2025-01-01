Самый масштабный концерт группы "Бонд с кнопкой"

28 ноября 2026 в СК «Юбилейный» пройдет самый грандиозный концерт инди-фолк-группы "Бонд с кнопкой". После успешного пути от исполнения в маленьких антикафе до достижения вершины чартов с хитом "Кухни", группа готова удивить зрителей новыми масштабами.

История группы

"Бонд с кнопкой" уже зарекомендовала себя на музыкальной сцене, выступая в переполненных клубах в расширенном составе с хором. Этот коллектив ставит перед собой амбициозные цели и каждый раз привносит что-то новое в свои выступления.

Концерт в Санкт-Петербурге

Концерт в "Юбилейном" обещает стать незабываемым событием. Что именно подготовила группа для зрителей, пока остается секретом. Подробности об уникальных элементах шоу будут озвучены в 2026 году, но одно можно сказать точно — это выстпление станет вехой в карьере коллектива.

Не упустите шанс стать частью этого грандиозного события. Рекомендуем приобретать билеты заранее, чтобы не пропустить самое масштабное выступление "Бонд с кнопкой"!