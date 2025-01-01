Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Бонд с кнопкой
Киноафиша Бонд с кнопкой

Бонд с кнопкой

16+
Возраст 16+

О концерте

Самый масштабный концерт группы "Бонд с кнопкой"

28 ноября 2026 в СК «Юбилейный» пройдет самый грандиозный концерт инди-фолк-группы "Бонд с кнопкой". После успешного пути от исполнения в маленьких антикафе до достижения вершины чартов с хитом "Кухни", группа готова удивить зрителей новыми масштабами.

История группы

"Бонд с кнопкой" уже зарекомендовала себя на музыкальной сцене, выступая в переполненных клубах в расширенном составе с хором. Этот коллектив ставит перед собой амбициозные цели и каждый раз привносит что-то новое в свои выступления.

Концерт в Санкт-Петербурге

Концерт в "Юбилейном" обещает стать незабываемым событием. Что именно подготовила группа для зрителей, пока остается секретом. Подробности об уникальных элементах шоу будут озвучены в 2026 году, но одно можно сказать точно — это выстпление станет вехой в карьере коллектива.

Не упустите шанс стать частью этого грандиозного события. Рекомендуем приобретать билеты заранее, чтобы не пропустить самое масштабное выступление "Бонд с кнопкой"!

Купить билет на концерт Бонд с кнопкой

Помощь с билетами
В других городах
Ноябрь
28 ноября суббота
19:00
СК «Юбилейный» Санкт-Петербург, просп. Добролюбова, 18
от 2200 ₽

В ближайшие дни

Тур по барам Санкт-Петербурга
18+
Вечеринка
Тур по барам Санкт-Петербурга
19 декабря в 19:30 Некрасовка
от 2399 ₽
Pro Stand-up. Опытный концерт трендовых комиков
18+
Юмор
Pro Stand-up. Опытный концерт трендовых комиков
14 февраля в 17:10 Поправка
от 800 ₽
Пётр Налич
16+
Поп
Пётр Налич
24 декабря в 20:00 Космонавт
от 3000 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше