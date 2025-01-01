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Бонд с кнопкой
Билеты от 2000₽
Киноафиша Бонд с кнопкой

Бонд с кнопкой

16+
Возраст 16+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Презентация нового альбома группы «Бонд с кнопкой» в Москве

14 ноября на площадке VK Stadium состоится долгожданная презентация нового альбома группы «Бонд с кнопкой». Эти герои инди-фолка стали ярчайшими представителями сверхновой русской музыки за последние годы.

Путь к успеху

Группа «Бонд с кнопкой» прошла удивительный путь: от камерных выступлений в маленьких антикафе до попадания в чарты с хитом «Кухни», который собрал миллионы прослушиваний. Теперь они выступают с расширенным составом, включая хор, что добавляет их музыке особую глубину.

Музыка как искусство

Песни «Бонд с кнопкой» — это не только поэтичные и проникновенные тексты. Это своеобразное обращение к народной традиции, с современным звучанием. Их творчество отражает переживания Богоискания и конспектирование реальности, что придаёт их музыке уникальную многогранность.

Новый альбом «Дом»

Группа завершает работу над новым альбомом «Дом». Некоторые песни, такие как «Кухни», «Камушки» и «Свои», уже вышли в виде синглов, а ещё неизданные композиции можно услышать на сольных концертах и фестивалях.

Уникальная презентация

Презентация нового альбома обещает быть особенной: ожидается специальный расширенный состав, уникальное световое оформление и оригинальные сценические решения. Подробности шоу держатся в секрете, но одно можно сказать точно — это будет незабываемый концерт!

Не пропустите самый важный и масштабный концерт «Бонда с кнопкой»!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
14 ноября
VK Stadium Москва, Ленинградский просп., 80, корп. 17
20:00 от 2000 ₽

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