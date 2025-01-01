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Бонд с кнопкой
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Бонд с кнопкой

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Презентация нового альбома группы «Бонд с кнопкой» в А2

6 ноября в клубе A2 пройдет долгожданная презентация нового альбома группы «Бонд с кнопкой». Эта команда стала настоящим феноменом инди-фолка и ярким представителем новой русской музыки.

Удивительный путь к успеху

За последние пару лет «Бонд с кнопкой» прошел впечатляющий путь от небольших выступлений в антикафе до попадания в музыкальные чарты с хитом «Кухни». Их песни собирают миллионы прослушиваний, а концерты привлекают внимание публики благодаря расширенному составу и участию хора.

Многогранность творчества

Творчество «Бонда с кнопкой» можно охарактеризовать как многомерное. Это поэтичные и проникновенные песни, которые соединяют народные традиции с современными темами. Каждый их трек — это не только музыкальное произведение, но и глубокое переживание, отражающее реальность.

Новый альбом «Дом»

В настоящее время группа завершает работу над новым альбомом «Дом». Уже выпущенные синглы «Кухни», «Камушки» и «Свои» позволяют зрителям оценить направление, в котором движется коллектив. Неизданные композиции можно услышать на сольных концертах и фестивалях, создавая атмосферу ожидания.

Особая презентация

Презентация альбома обещает быть незабываемой: ожидается специальный расширенный состав, уникальные световые и сценические решения. Все подробности будут раскрыты только на самом концерте, так что не упустите возможность стать частью этого грандиозного события!

Не пропустите самый важный и масштабный концерт «Бонда с кнопкой»! Рекомендуемый возрастной рейтинг: 16+.

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 6 ноября
Клуб «А2» Санкт-Петербург, просп. Медиков, 3
20:00 от 1700 ₽

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