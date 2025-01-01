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Бонд с кнопкой. Summer Sound х билайн
Билеты от 2000₽
Киноафиша Бонд с кнопкой. Summer Sound х билайн

Бонд с кнопкой. Summer Sound х билайн

16+
Возраст 16+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Летний концерт группы «Бонд с кнопкой»

Группа «Бонд с кнопкой» — яркий представитель инди-фолка и новое явление на российской музыкальной сцене. За последние пару лет они прошли путь от скромных выступлений в антикафе до успешных концертов с хором и попадания в музыкальные чарты с песней «Кухни». Их творческий путь полон поэтических и проникновенных песен, которые обращаются к народной традиции, но остаются актуальными в современности.

В данный момент «Бонд с кнопкой» завершает работу над новым альбомом «Дом». Синглы «Кухни», «Камушки» и «Свои» уже доступны для прослушивания, а новые композиции можно услышать на сольных выступлениях и фестивалях. Не упустите шанс стать частью этого музыкального события!

Информация о концерте

Концерт пройдет в рамках летнего сезона, и зрителей ждет не только качественная музыка, но и возможность активно участвовать в атмосфере: подпевать, водить хороводы и наслаждаться живым исполнением.

VIP-услуги

Для тех, кто хочет провести вечер с комфортом, предусмотрены VIP-услуги:

  • Билайн VIP Lounge: отдельный VIP-вход, рассадка в VIP-зоне, обслуживание официантами, отдельные уборные и лучший вид на сцену.
  • VIP трибуна Афиша в Т-Банке: отдельный вход, размещение на обособленной VIP-трибуне с превосходным видом на сцену.

Общие зоны

Для зрителей, предпочитающих более доступные варианты, есть танцевальный партер и фан-зона:

  • Танцевальный партер: входной билет на концерт, пребывание в общей зоне.
  • Фан-зона: входной билет на концерт, зона, ближайшая к сцене.

Подготовка к концерту

Чтобы избежать задержек при входе, рекомендуем подготовить билеты заранее. Присоединяйтесь к нам на этом незабываемом летнем концерте и окунитесь в атмосферу истинного музыкального праздника!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
12 августа
Дизайн завод Москва, Б.Новодмитровская, 36
19:30 от 2000 ₽

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