Бонд с кнопкой. Summer Sound х билайн

Группа «Бонд с кнопкой» — яркий представитель инди-фолка и новое явление на российской музыкальной сцене. За последние пару лет они прошли путь от скромных выступлений в антикафе до успешных концертов с хором и попадания в музыкальные чарты с песней «Кухни». Их творческий путь полон поэтических и проникновенных песен, которые обращаются к народной традиции, но остаются актуальными в современности.
В данный момент «Бонд с кнопкой» завершает работу над новым альбомом «Дом». Синглы «Кухни», «Камушки» и «Свои» уже доступны для прослушивания, а новые композиции можно услышать на сольных выступлениях и фестивалях. Не упустите шанс стать частью этого музыкального события!
Концерт пройдет в рамках летнего сезона, и зрителей ждет не только качественная музыка, но и возможность активно участвовать в атмосфере: подпевать, водить хороводы и наслаждаться живым исполнением.
Для тех, кто хочет провести вечер с комфортом, предусмотрены VIP-услуги:
Для зрителей, предпочитающих более доступные варианты, есть танцевальный партер и фан-зона:
Чтобы избежать задержек при входе, рекомендуем подготовить билеты заранее. Присоединяйтесь к нам на этом незабываемом летнем концерте и окунитесь в атмосферу истинного музыкального праздника!