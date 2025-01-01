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Бом-бом-бом
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Спектакль Бом-бом-бом

Постановка
Мастерская 0+
Режиссер Полина Сидихина
Продолжительность 40 минут
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Знакомство с миром театра для самых маленьких

«Бом-бом-бом» — это идеальный спектакль для самых юных зрителей, рекомендованный для первого знакомства с театром. С маленьким пингвинёнком, который только что вылупился из яйца, дети отправляются в увлекательное путешествие.

Сюжет

Малыш, обнаружив, что рядом никого нет, решает следовать за звуком «бом-бом-бом». В пути он встречает различных дрессированных животных и цирковых артистов. Этот захватывающий поиск помогает пингвинёнку найти своё место в большом и ярком мире.

Почему стоит посмотреть

Спектакль создан с акцентом на визуальное восприятие и бесконфликтную драматургию. Простота изложения, отсутствие негативных персонажей, громких звуков и пугающих спецэффектов делает его идеальным для первого посещения театра. Он способствует безопасному и радостному первому театральному опыту как для детей, так и для их родителей.

Команда

Моноспектакль Полины Сидихиной поставлен по одноимённой сказке Антона Ломаева, известного детского писателя и художника. Художник-постановщик — Татьяна Артамонова. Музыкальное оформление подготовила Мария Белова, художник по свету — Максим Ахрамеев, а художник-кукольник — Юрий Циба.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

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