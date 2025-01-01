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Большой женский Stand Up

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Театральный вечер в Red Buffet Lounge

Приглашаем вас на уникальный театральный вечер, который состоится 2 августа в 20:00 в уютном Red Buffet Lounge в Сочи. Этот вечер обещает стать настоящим событием для любителей театра и искусства.

Участники вечера

На сцене выступят талантливые участницы, среди которых Татьяна Пономарева, Татьяна Кириллова, Ольга Боровская и другие. Каждая из них привнесет свою индивидуальность и яркость в программу вечера.

Формат мероприятия

Сбор гостей начнется в 19:00, а продолжительность мероприятия составит 1,5 часа. Не упустите возможность насладиться атмосферой театра и общения с артистами.

Важная информация

Обратите внимание, что на мероприятиях запрещается самостоятельно перемещать столы. Если вы хотите пересесть, пожалуйста, обратитесь к администратору, и мы с удовольствием подберем для вас более комфортное место.

Место проведения

Red Buffet Lounge расположен по адресу: ул. Юных Ленинцев, 10/2, Сочи. Это заведение славится своей уютной атмосферой и отличным обслуживанием, что сделает ваш вечер незабываемым.

Возрастное ограничение

Участие в мероприятии возможно только для зрителей старше 18 лет. Это создаст более комфортную и взрослую атмосферу для всех гостей.

Не пропустите этот замечательный вечер театра! Мы ждем вас!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Сочи, 2 августа
Red Buffet Сочи, Юных Ленинцев, 10/2
20:00 от 599 ₽

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