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Большой Юмористический концерт на корабле
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Киноафиша Большой Юмористический концерт на корабле

Большой Юмористический концерт на корабле

16+
Возраст 16+
Билеты от 0₽

О концерте

Большой юмористический концерт на палубе теплохода в Москве

Приглашаем вас на уникальное событие — большой юмористический концерт на палубе белоснежного теплохода. В течение полутора часов вы станете свидетелем захватывающего шоу, объединившего в себе различные грани современного юмора: от остроумного стендапа до ярких миниатюр и импровизаций.

Это не просто выступление, а полноценный спектакль, где искрометные шутки гармонично дополняются живописными водными пейзажами. Свежий речной бриз, мягкий закат и атмосфера искреннего веселья подарят вам незабываемые эмоции.

Проведите вечер в компании лучших комиков

Наслаждайтесь красотой города с воды и качественной комедией. Этот концерт станет идеальным сочетанием эстетического удовольствия и отличного настроения. Продолжительность концерта составляет 1 час 30 минут с антрактом.

Уютная атмосфера и комфорт

Зрители уютно располагаются за столиками, где работает бар и кухня, а также осуществляется обслуживание. Общее время мероприятия составляет 3 часа — 1,5 часа концерт и прогулка по реке.

Внимание к расписанию

Посадка начинается в 13:30 и заканчивается в 13:55. Теплоход отправляется в 14:00. Не упустите возможность провести этот вечер в чудесной обстановке!

Купить билет на концерт Большой Юмористический концерт на корабле

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Август
Сентябрь
Октябрь
16 августа воскресенье
14:00
Северный речной вокзал Москва, Ленинградское ш., 51
от 2000 ₽
23 августа воскресенье
14:00
Северный речной вокзал Москва, Ленинградское ш., 51
30 августа воскресенье
14:00
Северный речной вокзал Москва, Ленинградское ш., 51
от 2000 ₽
9 сентября среда
20:00
Причал Национальный центр «Россия» (Сити-Экспоцентр) Москва, Краснопресненская наб.
от 2000 ₽
23 октября пятница
19:00
Причал Национальный центр «Россия» (Сити-Экспоцентр) Москва, Краснопресненская наб.

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