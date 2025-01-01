Спектакль Большой вечер поэзии Серебряного века

Литературное путешествие в мир Серебряного века от театра «Неолира»

В предстоящем концерте будет рассмотрена судьба и творчество выдающихся мастеров стиха — ярких представителей Серебряного века. Зрителей ожидает погружение в мир поэзии, где прозвучат строки таких авторов, как Валерий Брюсов, Зинаида Гиппиус, Николай Заболоцкий, Демьян Бедный, Велимир Хлебников и Владислав Ходасевич.

Кроме того, концерт раскроет творчество поэтов Серебряного века, которые, несмотря на то, что их имена постепенно забываются, остаются значимыми для культуры. В этот вечер будут прочитаны стихи Аделаиды Герцык, Галины Галиной, Юргиса Балтрушайтиса, Александра Вертинского, Николая Недоброво, Ирины Одоевцевой и многих других.

Художественный руководитель и ведущий

Читает концерт Антон Тарасов — художественный руководитель театра «Неолира». Его чуткая натура, эрудированность и искренность помогут зрителям глубже понять и прочувствовать чарующую глубину стихотворений русских классиков. Антон обладает психологическим образованием, однако его жизненный путь сложился иначе. Он стал композитором и автором множества известных хитов, его музыка звучит в Мариинском театре и других площадках Санкт-Петербурга.

Кроме того, Антон Тарасов — автор романа «Пару штрихов тому назад» и трёхтомника «Карельская сага», которые получили восторженные отзывы как от критиков, так и читателей. Он также основал театр «Неолира» и стал продюсером ежегодного фестиваля «Белая ночь поэзии».

О театре «Неолира»

Лирико-драматический театр «Неолира» был основан в 2019 году. За короткое время театр успел провести более ста мероприятий: поэтических вечеров, открытых микрофонов, спектаклей, сольных концертов и стендапов. Каждый проект театра неизменно дарит зрителям эмоции, которые невозможно получить нигде больше.

Не упустите возможность стать частью этого неповторимого литературного события!