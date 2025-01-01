Меню
Большой стендап
Киноафиша Большой стендап

Большой стендап

18+
Возраст 18+

О концерте

Комедийный вечер в Челябинске

Приглашаем вас на незабываемое мероприятие, где опытные комики поделятся своими лучшими шутками. Это отличная возможность познакомиться с Челябинской комедией и зарядиться положительными эмоциями.

Что вас ждет

На вечере вы сможете насладиться выступлениями различных комиков, каждый из которых привнесет что-то уникальное. Их остроумные реплики и занимательные истории помогут создать атмосферу веселья и радости.

Почему стоит посетить

Если вы хотите провести вечер в компании единомышленников, этот комедийный спектакль — идеальный выбор. Вы услышите не только забавные анекдоты, но и оригинальные наблюдения о повседневной жизни, которые заставят вас задуматься и улыбнуться.

Интересный факт

Челябинская комедия известна своим уникальным стилем и колоритом. Она сочетает в себе элементы традиционного юмора и современного сатирического взгляда на жизнь.

Не упустите шанс стать частью этого яркого события — приходите, веселитесь и наслаждайтесь искусством смеха!

Декабрь
14 декабря воскресенье
20:00
Стендап Челябинск Челябинск, просп. Ленина, 66а, стр. 1
от 500 ₽

