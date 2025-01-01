Большой стендап в центре Казани

Стендап-выходные в Казани: смех без границ!

Крутые стендап-комики собрались вместе, чтобы поделиться своими самыми топовыми шутками. На сцене вы услышите о жизни, людях, женщинах и мужчинах, а также о мире животных, насекомых, чувствах и призраках. Это будет вечер, наполненный смехом и искренностью!

Когда и где?

Проверочные концерты профессиональных стендап-комиков проходят в будние дни. С пятницы по воскресенье вас ожидает отборный материал с лучшими шутками. Будьте готовы к ярким выступлениям и незабываемым моментам!

Удобства для зрителей

На всех площадках работает бар и кухня, так что вы сможете насладиться вкусной едой и напитками во время шоу. Обратите внимание, что в программе присутствует нецензурная лексика, поэтому будьте готовы к откровенным шуткам!