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Большой стендап в центре Казани
Киноафиша Большой стендап в центре Казани

Большой стендап в центре Казани

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Большой стендап в центре Казани

Резиденты Казанской комедии приглашают вас в мир остроумия и наблюдений о жизни. На их сцене вы сможете насладиться стендап-комедией, где каждый выступающий делится своими мыслями о людях, мире и, конечно, о самом себе. Это не просто шутки — это юмор, правда и настоящая жизнь.

Проверочные концерты

В будние дни в театре проходят проверочные концерты профессиональных стендап-комиков. Это отличная возможность увидеть, как мастера слова оттачивают свое мастерство и готовятся к большим выступлениям.

Отборный материал на выходных

С пятницы по воскресенье зрителей ждёт отборный материал с самыми лучшими шутками. В это время спектакли становятся особенно яркими и насыщенными. Здесь вы сможете насладиться уникальными номерами, полными иронии и сарказма.

Учитывайте особенности

Обратите внимание, что в некоторых выступлениях может присутствовать нецензурная лексика. Это добавляет остроты и реализма, но не всем зрителям может быть комфортно с подобным содержанием.

Не упустите шанс стать частью этого увлекательного стендап-шоу в сердце Казани!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Казань, 24 июля
Гадкий койот Казань, Баумана, 13
20:00 от 490 ₽
Казань, 27 июля
Гадкий койот Казань, Баумана, 13
20:00 от 540 ₽
Казань, 31 июля
Гадкий койот Казань, Баумана, 13
20:00 от 490 ₽
Казань, 3 августа
Гадкий койот Казань, Баумана, 13
20:00 от 540 ₽
Казань, 7 августа
Гадкий койот Казань, Баумана, 13
20:00 от 490 ₽
Казань, 10 августа
Гадкий койот Казань, Баумана, 13
20:00 от 540 ₽
Казань, 14 августа
Гадкий койот Казань, Баумана, 13
20:00 от 490 ₽
Казань, 17 августа
Гадкий койот Казань, Баумана, 13
20:00 от 540 ₽
Казань, 21 августа
Гадкий койот Казань, Баумана, 13
20:00 от 490 ₽
Казань, 24 августа
Гадкий койот Казань, Баумана, 13
20:00 от 540 ₽
Казань, 28 августа
Гадкий койот Казань, Баумана, 13
20:00 от 490 ₽
Казань, 31 августа
Гадкий койот Казань, Баумана, 13
20:00 от 540 ₽
Казань, 4 сентября
Гадкий койот Казань, Баумана, 13
20:00 от 490 ₽
Казань, 7 сентября
Гадкий койот Казань, Баумана, 13
20:00 от 540 ₽
Казань, 11 сентября
Гадкий койот Казань, Баумана, 13
20:00 от 490 ₽
Казань, 14 сентября
Гадкий койот Казань, Баумана, 13
20:00 от 540 ₽
Казань, 18 сентября
Гадкий койот Казань, Баумана, 13
20:00 от 490 ₽
Казань, 21 сентября
Гадкий койот Казань, Баумана, 13
20:00 от 540 ₽
Казань, 25 сентября
Гадкий койот Казань, Баумана, 13
20:00 от 490 ₽
Казань, 28 сентября
Гадкий койот Казань, Баумана, 13
20:00 от 540 ₽

В ближайшие дни

Гарри Поттер: Оркестр Sonorus
6+
Неоклассика
Гарри Поттер: Оркестр Sonorus
5 октября в 16:00 Филармония им. Тукая
от 1500 ₽
КазанкаФест
0+
Фестиваль
КазанкаФест
3 августа в 20:00 Пляж «Нижнее Заречье»
от 3500 ₽
Stand Up: Профи
18+
Юмор
Stand Up: Профи
18 августа в 19:00 Trinity
от 500 ₽
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