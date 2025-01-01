Большой стендап для студентов в Казани

Приглашаем студентов на вечер, полный смеха и остроумия! В этом проекте собраны талантливейшие стендап-комики, готовые поделиться своими наблюдениями о жизни, людях, взаимоотношениях и даже о мире животных. Расслабьтесь, ведь вас ждут шутки о женщинах, мужчинах, чувствах и даже о призраках.

Что вас ждет?

В программе — разнообразные выступления, которые поднимут настроение и заставят вас смеяться от души. Мы уверены, что каждый найдет что-то близкое и понятное.

Условия посещения

Обращаем ваше внимание: для входа необходим студенческий билет. Рассадка осуществляется на месте в порядке очереди, так что приходите заранее, чтобы занять лучшие места.

Уютная атмосфера

На всех площадках будет работать бар и кухня, где можно приятно провести время до и после шоу.

Важно!

Обратите внимание, что в выступлениях может присутствовать нецензурная лексика. Подходите к этому с пониманием и готовьтесь к искреннему смеху!