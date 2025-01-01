Меню
Большой стендап для студентов
Большой стендап для студентов

Большой стендап для студентов

18+
Возраст 18+

О концерте

Большой стендап для студентов в Казани

Приглашаем студентов на вечер, полный смеха и остроумия! В этом проекте собраны талантливейшие стендап-комики, готовые поделиться своими наблюдениями о жизни, людях, взаимоотношениях и даже о мире животных. Расслабьтесь, ведь вас ждут шутки о женщинах, мужчинах, чувствах и даже о призраках.

Что вас ждет?

В программе — разнообразные выступления, которые поднимут настроение и заставят вас смеяться от души. Мы уверены, что каждый найдет что-то близкое и понятное.

Условия посещения

Обращаем ваше внимание: для входа необходим студенческий билет. Рассадка осуществляется на месте в порядке очереди, так что приходите заранее, чтобы занять лучшие места.

Уютная атмосфера

На всех площадках будет работать бар и кухня, где можно приятно провести время до и после шоу.

Важно!

Обратите внимание, что в выступлениях может присутствовать нецензурная лексика. Подходите к этому с пониманием и готовьтесь к искреннему смеху!

Купить билет на концерт Большой стендап для студентов

Декабрь
Январь
13 декабря суббота
16:00
Толстый кот Казань, Профсоюзная, 3
от 100 ₽
14 декабря воскресенье
18:00
Толстый кот Казань, Профсоюзная, 3
от 100 ₽
16 декабря вторник
20:00
Толстый кот Казань, Профсоюзная, 3
от 100 ₽
20 декабря суббота
16:00
Толстый кот Казань, Профсоюзная, 3
от 100 ₽
21 декабря воскресенье
18:00
Толстый кот Казань, Профсоюзная, 3
от 100 ₽
23 декабря вторник
20:00
Толстый кот Казань, Профсоюзная, 3
от 100 ₽
27 декабря суббота
16:00
Толстый кот Казань, Профсоюзная, 3
от 100 ₽
28 декабря воскресенье
18:00
Толстый кот Казань, Профсоюзная, 3
от 100 ₽
30 декабря вторник
20:00
Толстый кот Казань, Профсоюзная, 3
от 100 ₽
10 января суббота
16:00
Толстый кот Казань, Профсоюзная, 3
от 100 ₽
11 января воскресенье
18:00
Толстый кот Казань, Профсоюзная, 3
от 100 ₽
13 января вторник
20:00
Толстый кот Казань, Профсоюзная, 3
от 100 ₽
17 января суббота
16:00
Толстый кот Казань, Профсоюзная, 3
от 100 ₽
18 января воскресенье
18:00
Толстый кот Казань, Профсоюзная, 3
от 100 ₽
20 января вторник
20:00
Толстый кот Казань, Профсоюзная, 3
от 100 ₽
24 января суббота
16:00
Толстый кот Казань, Профсоюзная, 3
от 100 ₽
25 января воскресенье
18:00
Толстый кот Казань, Профсоюзная, 3
от 100 ₽
27 января вторник
20:00
Толстый кот Казань, Профсоюзная, 3
от 100 ₽
31 января суббота
16:00
Толстый кот Казань, Профсоюзная, 3
от 100 ₽

В ближайшие дни

Ночной стендап (+ напиток)
18+
Юмор
Ночной стендап (+ напиток)
11 января в 23:00 Comedy Crew
от 600 ₽
Гузель Уразова. Кабатланмас
6+
Эстрада
Гузель Уразова. Кабатланмас
6 февраля в 19:00 КДК им. Ленина
от 1200 ₽
Король Казанского Стендапа
18+
Юмор
Король Казанского Стендапа
13 декабря в 21:00 Comedy Crew
от 700 ₽
