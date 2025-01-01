Большой Stand Up

Стендап концерт в Red Buffet Lounge

Приглашаем вас на уникальный стендап концерт с участием популярных комиков, известных как по телевизионным, так и интернет-проектам. На сцене выступят:

Роман Рор

Артур Киш

Илья Щербаков

Слава Чумаков

Полина Пахтанова

Это отличная возможность насладиться выступлениями талантливых комиков и зарядиться хорошим настроением.

Удобства для гостей

Для вашего комфорта в зале будет работать линия раздачи и бар. Мы рекомендуем приходить пораньше, чтобы выбрать любимые блюда и напитки, а также настроиться на позитивный лад!

Важно знать

Обращаем внимание, что на мероприятиях запрещается самостоятельно перемещать столы. Если вы хотите пересесть, пожалуйста, обратитесь к администратору, и мы подберём для вас более комфортное место.

Место и время проведения

Концерт пройдет в Red Buffet Lounge, расположенном по адресу: ул. Юных Ленинцев, 10/2, Сочи.

Дата: 11 октября

Время начала: 20:00, сбор гостей в 19:00

Продолжительность мероприятия: 1,5 часа

Возрастное ограничение: 18+