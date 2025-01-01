Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Большой Stand Up
Киноафиша Большой Stand Up

Большой Stand Up

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Приглашаем вас на уникальное театральное событие в Red Buffet Lounge

Приглашаем вас на уникальное театральное событие в Red Buffet Lounge, которое состоится в Сочи. Гостям представится возможность насладиться выступлениями известных участников телевизионных и интернет-проектов, среди которых Роман Рор, Артур Киш, Илья Щербаков, Слава Чумаков и Полина Пахтанова.

Место проведения

Мероприятие пройдет по адресу: Сочи, ул. Юных Ленинцев, 10/2. Это уютное заведение славится атмосферой и качественным обслуживанием, что идеально подходит для наслаждения театральным искусством.

Время и продолжительность

Сбор гостей начнется в 19:00, а само шоу начнется в 20:00. Продолжительность мероприятия составит 1,5 часа. Пожалуйста, учтите, что возрастное ограничение — 18+

Правила поведения

Обратите внимание, что на мероприятии запрещается самостоятельно перемещать или двигать столы. Если вам необходимо пересесть, пожалуйста, обратитесь к администратору, и мы с радостью подберем для вас более комфортное место.

Не упустите возможность стать частью этого захватывающего события и зарядиться положительными эмоциями!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Сочи, 13 сентября
Red Buffet Сочи, Юных Ленинцев, 10/2
20:00 от 599 ₽

В ближайшие дни

Cool Jazz Trio: Фортепианное джазовое трио Юрия Бедрака
12+
Джаз
Cool Jazz Trio: Фортепианное джазовое трио Юрия Бедрака
4 ноября в 21:00 Menu Wine
от 800 ₽
Вечеринка Дискотека 90-х на Теплоходе Дагомыс
18+
Поп
Вечеринка Дискотека 90-х на Теплоходе Дагомыс
23 сентября в 22:00 Теплоход «Дагомыс»
от 3500 ₽
Sunset Piano. Фортепиано на закате на крыше
0+
Классическая музыка
Sunset Piano. Фортепиано на закате на крыше
16 сентября в 17:30 Khosta Spot
от 1500 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше