Большой Stand Up

Приглашаем вас на уникальное театральное событие в Red Buffet Lounge

Приглашаем вас на уникальное театральное событие в Red Buffet Lounge, которое состоится в Сочи. Гостям представится возможность насладиться выступлениями известных участников телевизионных и интернет-проектов, среди которых Роман Рор, Артур Киш, Илья Щербаков, Слава Чумаков и Полина Пахтанова.

Место проведения

Мероприятие пройдет по адресу: Сочи, ул. Юных Ленинцев, 10/2. Это уютное заведение славится атмосферой и качественным обслуживанием, что идеально подходит для наслаждения театральным искусством.

Время и продолжительность

Сбор гостей начнется в 19:00, а само шоу начнется в 20:00. Продолжительность мероприятия составит 1,5 часа. Пожалуйста, учтите, что возрастное ограничение — 18+

Правила поведения

Обратите внимание, что на мероприятии запрещается самостоятельно перемещать или двигать столы. Если вам необходимо пересесть, пожалуйста, обратитесь к администратору, и мы с радостью подберем для вас более комфортное место.

Не упустите возможность стать частью этого захватывающего события и зарядиться положительными эмоциями!