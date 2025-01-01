Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Большой Stand Up
Киноафиша Большой Stand Up

Большой Stand Up

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Только лучшие шутки: вечер комедии в вашем городе

Приготовьтесь к незабываемому вечеру юмора! 2 августа на сцене пройдет комедийный спектакль с участием самых ярких представителей современной комедийной сцены:

  • Роман Рор
  • Илья Щербаков
  • Артем Степанов
  • Булат Ахметов
  • Андрей Федосеев

Детали мероприятия

Дата: 2 августа
Общий сбор: 19:30
Начало: 20:00
Цена билета: от 599 рублей
Продолжительность: 1 час 30 минут
Возрастное ограничение: 18+

Важная информация для зрителей

Обратите внимание, что на мероприятиях запрещается самостоятельно двигать или перемещать столы. Если вам необходимо пересесть, пожалуйста, обратитесь к администратору — мы с радостью подберем для вас более комфортное место.

Не упустите возможность насладиться вечерком, полным смеха и хорошего настроения!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Сочи, 16 августа
Red Buffet Сочи, Юных Ленинцев, 10/2
20:00 от 599 ₽

В ближайшие дни

Summer Special: Павел Дедищев, Расул Чабдаров
18+
Юмор
Summer Special: Павел Дедищев, Расул Чабдаров
29 июля в 20:00 Летний театр
от 1900 ₽
Sunset Piano. Фортепиано на закате на крыше
0+
Классическая музыка
Sunset Piano. Фортепиано на закате на крыше
24 июля в 18:30 Khosta Spot
от 1500 ₽
Алессандро Сафина с симфоническим оркестром
6+
Поп Классическая музыка
Алессандро Сафина с симфоническим оркестром
29 сентября в 20:00 Фестивальный
Билеты
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше