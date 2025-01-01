Большой Stand Up

Приготовьтесь к незабываемому вечеру юмора! 2 августа на сцене пройдет комедийный спектакль с участием самых ярких представителей современной комедийной сцены:
Дата: 2 августа
Общий сбор: 19:30
Начало: 20:00
Цена билета: от 599 рублей
Продолжительность: 1 час 30 минут
Возрастное ограничение: 18+
Обратите внимание, что на мероприятиях запрещается самостоятельно двигать или перемещать столы. Если вам необходимо пересесть, пожалуйста, обратитесь к администратору — мы с радостью подберем для вас более комфортное место.
Не упустите возможность насладиться вечерком, полным смеха и хорошего настроения!