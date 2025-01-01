Большой Stand Up концерт

Комик-шоу Stand Up Brothers

О формате

Добро пожаловать на вечер Stand Up Brothers — уникальное событие, где выступают комики с проверенным материалом и яркими историями. Здесь лучшие из лучших готовы развеселить вас и поделиться своими взглядами на жизнь, создавая незабываемую атмосферу.

Что вас ждет?

Вы получите возможность насладиться колоритным вечером, наполненным разнообразными историями, шутками и искренними эмоциями. Формат Stand Up Brothers отличается душевностью и близостью к зрителю, что делает его особенно привлекательным для всех, кто пришел порадоваться и отдохнуть.

Участники вечера

Комики, выступающие на нашем мероприятии, — это участники известных проектов, таких как

Stand Up на ТНТ

Roast Battle от Labelcom

Женский Стендап на ТНТ

Comedy Battle на ТНТ

Открытый Микрофон на ТНТ

Каждый вечер у нас уникальный состав артистов, что гарантирует вам новые эмоции и свежий взгляд на привычные темы. Не упустите шанс посмеяться и отдохнуть в компании профессионалов комедийного жанра!