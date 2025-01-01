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Большой Stand Up концерт
Билеты от 600₽
Киноафиша Большой Stand Up концерт

Большой Stand Up концерт

Постановка
Standup Brothers 18+
Возраст 18+
Билеты от 600₽

О концерте/спектакле

Комик-шоу Stand Up Brothers

О формате

Добро пожаловать на вечер Stand Up Brothers — уникальное событие, где выступают комики с проверенным материалом и яркими историями. Здесь лучшие из лучших готовы развеселить вас и поделиться своими взглядами на жизнь, создавая незабываемую атмосферу.

Что вас ждет?

Вы получите возможность насладиться колоритным вечером, наполненным разнообразными историями, шутками и искренними эмоциями. Формат Stand Up Brothers отличается душевностью и близостью к зрителю, что делает его особенно привлекательным для всех, кто пришел порадоваться и отдохнуть.

Участники вечера

Комики, выступающие на нашем мероприятии, — это участники известных проектов, таких как

  • Stand Up на ТНТ
  • Roast Battle от Labelcom
  • Женский Стендап на ТНТ
  • Comedy Battle на ТНТ
  • Открытый Микрофон на ТНТ

Каждый вечер у нас уникальный состав артистов, что гарантирует вам новые эмоции и свежий взгляд на привычные темы. Не упустите шанс посмеяться и отдохнуть в компании профессионалов комедийного жанра!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
23 июля
Standup Brothers Москва, Садовая-Черногрязская, 22, стр. 1
21:00 от 600 ₽
24 июля
Standup Brothers Москва, Садовая-Черногрязская, 22, стр. 1
19:00 от 600 ₽
26 июля
Standup Brothers Москва, Садовая-Черногрязская, 22, стр. 1
19:00 от 750 ₽
27 июля
Standup Brothers Москва, Садовая-Черногрязская, 22, стр. 1
19:00 от 600 ₽
28 июля
Standup Brothers Москва, Садовая-Черногрязская, 22, стр. 1
21:00 от 600 ₽
29 июля
Standup Brothers Москва, Садовая-Черногрязская, 22, стр. 1
21:00 от 600 ₽
30 июля
Standup Brothers Москва, Садовая-Черногрязская, 22, стр. 1
21:00 от 600 ₽
31 июля
Standup Brothers Москва, Садовая-Черногрязская, 22, стр. 1
21:00 от 600 ₽

В ближайшие дни

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6 августа в 22:30 Зеленый театр ВДНХ
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