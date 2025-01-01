Меню
Большой Stand Up концерт в центре Питера
18+
О концерте/спектакле

Стендап, который нельзя пропустить!

Уважаемые любители театра и живых выступлений! Готовьтесь к невероятному вечеру смеха и эмоций!

Мы рады пригласить вас на потрясающий стендап-концерт, который пройдет в самом сердце Петербурга. На сцене выступят лучшие комики, знакомые вам по популярным ТВ и YouTube проектам. Вы сможете насладиться проверенным и качественным материалом, который радует зрителей на протяжении многих лет.

Кто будет на сцене?

На этот вечер мы собрали впечатляющий состав выступающих. Каждый комик привнесет свой уникальный стиль и оригинальные темы. Вы ожидаете видеть только топовых артистов, которые уже успели завоевать признание публики.

Почему стоит посетить?

Стендап — это не просто комедия, это возможность отдохнуть, подзарядиться положительными эмоциями и провести время в уютной компании. Ожидайте неожиданных поворотов, актуальных шуток и искреннего смеха, который объединяет людей. Не упустите шанс стать частью этого захватывающего вечера!

Ждем вас на стендапе, который запомнится надолго!

Расписание

В других городах

Санкт-Петербург, 3 сентября
Благородная гниль Санкт-Петербург, Кадетская линия В.О., 5, корп. 2, литера Д, вход через шкаф в баре «Винный буфет»
20:00 от 700 ₽
Санкт-Петербург, 7 сентября
Благородная гниль Санкт-Петербург, Кадетская линия В.О., 5, корп. 2, литера Д, вход через шкаф в баре «Винный буфет»
19:00 от 700 ₽
Санкт-Петербург, 10 сентября
Благородная гниль Санкт-Петербург, Кадетская линия В.О., 5, корп. 2, литера Д, вход через шкаф в баре «Винный буфет»
20:00 от 700 ₽
Санкт-Петербург, 17 сентября
Благородная гниль Санкт-Петербург, Кадетская линия В.О., 5, корп. 2, литера Д, вход через шкаф в баре «Винный буфет»
20:00 от 700 ₽
Санкт-Петербург, 20 сентября
Благородная гниль Санкт-Петербург, Кадетская линия В.О., 5, корп. 2, литера Д, вход через шкаф в баре «Винный буфет»
19:00 от 700 ₽
Санкт-Петербург, 24 сентября
Благородная гниль Санкт-Петербург, Кадетская линия В.О., 5, корп. 2, литера Д, вход через шкаф в баре «Винный буфет»
20:00 от 700 ₽
Санкт-Петербург, 28 сентября
Благородная гниль Санкт-Петербург, Кадетская линия В.О., 5, корп. 2, литера Д, вход через шкаф в баре «Винный буфет»
19:00 от 700 ₽

В ближайшие дни

Динамит. Все хиты!
18+
Поп
Динамит. Все хиты!
17 октября в 18:00 Руки вверх!
от 2000 ₽
18+
Юмор
Stand Up. Битва Поколений
13 сентября в 17:00 Поправка
от 900 ₽
Stand Up концерт опытных комиков
18+
Юмор
Stand Up концерт опытных комиков
6 сентября в 18:00 Beverly Hills
от 990 ₽
