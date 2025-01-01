Большой Stand Up: битва за деньги

Приготовьтесь к вечернему сражению шуток и смеха! На уникальном комедийном шоу выступающие делятся на пары, а зрители становятся судьей, выбирая лучших аплодисментами. Только вы решаете, чьи шутки звучат лучше!
На сцене вы увидите таланты:
Ведущий вечера – Артур Киш.
В рамках мероприятия будет работать линия раздачи и бар. Мы рекомендуем приходить пораньше, чтобы выбрать закуски и напитки, а также настроиться на волну хорошего настроения!
Важно: на мероприятиях запрещается перемещать столы самостоятельно. Если вам нужно поменять место, пожалуйста, обратитесь к администратору, и вам подберут более комфортное место.
Где: Red Buffet Lounge, Сочи, ул. Юных Ленинцев, 10/2.
Когда: 3 октября в 20:00.
Сбор гостей в 19:00. Продолжительность мероприятия составит 1,5-2 часа. Возрастное ограничение: 18+
Не упустите шанс стать частью этого увлекательного вечера! Заберите свои эмоции и впечатления!