Большой Stand Up: битва за деньги
Киноафиша Большой Stand Up: битва за деньги

Большой Stand Up: битва за деньги

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Комики сразятся за денежный приз!

Приготовьтесь к вечернему сражению шуток и смеха! На уникальном комедийном шоу выступающие делятся на пары, а зрители становятся судьей, выбирая лучших аплодисментами. Только вы решаете, чьи шутки звучат лучше!

Выступающие

На сцене вы увидите таланты:

  • Татьяна Пономарева
  • Вячеслав Чумаков
  • Мэл Бернецян
  • Артём Степанов
  • Ольга Боровская
  • Сергей Пискунов
  • Татьяна Кириллова
  • Вероника Зайнуллина
  • Наталья Михеева
  • Ксения Жучкова

Ведущий вечера – Артур Киш.

Дополнительная информация

В рамках мероприятия будет работать линия раздачи и бар. Мы рекомендуем приходить пораньше, чтобы выбрать закуски и напитки, а также настроиться на волну хорошего настроения!

Важно: на мероприятиях запрещается перемещать столы самостоятельно. Если вам нужно поменять место, пожалуйста, обратитесь к администратору, и вам подберут более комфортное место.

Место и время проведения

Где: Red Buffet Lounge, Сочи, ул. Юных Ленинцев, 10/2.

Когда: 3 октября в 20:00.

Сбор гостей в 19:00. Продолжительность мероприятия составит 1,5-2 часа. Возрастное ограничение: 18+

Не упустите шанс стать частью этого увлекательного вечера! Заберите свои эмоции и впечатления!

Купить билет на концерт Большой Stand Up: битва за деньги

Октябрь
3 октября пятница
20:00
Red Buffet Сочи, Юных Ленинцев, 10/2
от 599 ₽

