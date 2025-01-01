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Большой сольный Stand up
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Большой сольный Stand up

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О концерте/спектакле

Сольный концерт Аркадия Игнатьева в Санкт-Петербурге

29 июля в Санкт-Петербурге пройдет долгожданный сольный концерт стендап-комика Аркадия Игнатьева. Это событие обещает стать настоящим праздником юмора и искренности. Аркадий известен своим уникальным стилем подачи материала, который находит отклик у зрителей.

О комике

Аркадий Игнатьев — талантливый комик из Санкт-Петербурга, завоевавший популярность благодаря участию в различных проектах на YouTube и резидентству в StandUp Lab. Он начал свой путь в мире стендапа несколько лет назад и быстро зарекомендовал себя как один из самых ярких представителей жанра. Его выступления наполнены актуальными шутками о жизни, отношениях и повседневных ситуациях, что делает их близкими каждому.

Что ожидать от концерта

На концерте вы сможете не только посмеяться от души, но и почувствовать настоящую связь с артистом. Аркадий легко общается с аудиторией и создает атмосферу доверия, что позволяет ему делиться своими мыслями о наболевшем с неподдельной искренностью.

Место проведения

Концерт пройдет в уютном баре без кухни, где гостей ждет только качественный барный сервис. Это идеальное место, чтобы расслабиться после трудного рабочего дня и насладиться живым выступлением комика. Не забудьте взять с собой паспорт для подтверждения возраста при входе: мероприятие предназначено для зрителей старше 18 лет.

Билеты

Если вы хотите стать частью этого незабываемого вечера юмора и позитива, не упустите возможность купить билеты на стендап-концерт Аркадия Игнатьева в Санкт-Петербурге. Билеты расходятся очень быстро, поэтому лучше позаботиться об их приобретении заранее. Убедитесь сами: атмосфера будет невероятной!

Не пропустите

Вы сможете увидеть материал Аркадия на телевидении или YouTube-платформах позже, но именно здесь вы сможете увидеть его живьем — это совершенно другой опыт! Приходите 29 июля поддержать Аркадия Игнатьева — он готов подарить вам море положительных эмоций!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 29 июля
Stage Standup Club Санкт-Петербург, Восстания, 24/27, пространство «Флигель»
20:30 от 400 ₽
Санкт-Петербург, 14 августа
1703 Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, корп. 3
20:30 от 590 ₽

В ближайшие дни

Три дня дождя. Summer Sound x билайн
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Рок Фестиваль
Три дня дождя. Summer Sound x билайн
10 августа в 19:30 Двор Гостинки
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Саундтреки 1
6+
Неоклассика
Саундтреки 1
9 сентября в 19:00 Колизей
от 800 ₽
Арт-вечеринка Artvibes. Рисуем акрилом на холсте с видом на Исакий
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Арт-вечеринка Artvibes. Рисуем акрилом на холсте с видом на Исакий
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