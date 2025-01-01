Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Большой Симфонический оркестр им.П.И.Чайковского, А.Ткаченко
Киноафиша Большой Симфонический оркестр им.П.И.Чайковского, А.Ткаченко

Большой Симфонический оркестр им.П.И.Чайковского, А.Ткаченко

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Большой симфонический оркестр имени П.И. Чайковского: 95 лет музыкального наследия

В этом сезоне Большой симфонический оркестр имени П.И. Чайковского отмечает свою 95-ю годовщину. Это событие обещает стать грандиозным и незабываемым для всех любителей классической музыки.

Исполнители и Программа

Под руководством дирижёра Арсентия Ткаченко, оркестр выполнит знаковые произведения, среди которых:

  • Концерт для скрипки с оркестром П.I. Чайковского
  • Фрагменты музыки балета «Ромео и Джульетта» Сергея Прокофьева

Солистом на скрипке выступит талантливый Павел Милюков, который привнесет свою уникальную интерпретацию в известные произведения.

Ведущий программы

Погрузиться в мир музыки поможет Юлиан Макаров, который станет ведущим на этом вечере, делясь интересными фактами о произведениях и их истории.

Почему стоит посетить

Это не только возможность насладиться выдающимися произведениями классической музыки, но и шанс отметить важный юбилей одного из самых известных оркестров страны. Каждый концерт оркестра приносит зрителям уникальные эмоции и впечатления, поэтому мы уверены, что это шоу станет настоящим музыкальным праздником.

Купить билет на концерт Большой Симфонический оркестр им.П.И.Чайковского, А.Ткаченко

Помощь с билетами
В других городах
Ноябрь
5 ноября среда
20:00
Большой зал Петербургской филармонии Санкт-Петербург, Михайловская, 2
от 700 ₽

В ближайшие дни

The Crossroadz
16+
Блюз Рок-н-ролл
The Crossroadz
15 ноября в 20:00 Jagger
от 1000 ₽
Stand-Up по-Женски
18+
Юмор
Stand-Up по-Женски
27 сентября в 19:40 Commode
от 790 ₽
Орган. В предчувствии Рождества
0+
Живая музыка
Орган. В предчувствии Рождества
20 декабря в 15:00 Евангелическо-лютеранская церковь Святых Петра и Павла
от 1300 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше