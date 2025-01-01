Большой Симфонический оркестр им.П.И.Чайковского, А.Ткаченко

Большой симфонический оркестр имени П.И. Чайковского: 95 лет музыкального наследия

В этом сезоне Большой симфонический оркестр имени П.И. Чайковского отмечает свою 95-ю годовщину. Это событие обещает стать грандиозным и незабываемым для всех любителей классической музыки.

Исполнители и Программа

Под руководством дирижёра Арсентия Ткаченко, оркестр выполнит знаковые произведения, среди которых:

Концерт для скрипки с оркестром П.I. Чайковского

Фрагменты музыки балета «Ромео и Джульетта» Сергея Прокофьева

Солистом на скрипке выступит талантливый Павел Милюков, который привнесет свою уникальную интерпретацию в известные произведения.

Ведущий программы

Погрузиться в мир музыки поможет Юлиан Макаров, который станет ведущим на этом вечере, делясь интересными фактами о произведениях и их истории.

Почему стоит посетить

Это не только возможность насладиться выдающимися произведениями классической музыки, но и шанс отметить важный юбилей одного из самых известных оркестров страны. Каждый концерт оркестра приносит зрителям уникальные эмоции и впечатления, поэтому мы уверены, что это шоу станет настоящим музыкальным праздником.