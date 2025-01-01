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Большой симфонический концерт НОВАТа
Киноафиша Большой симфонический концерт НОВАТа

Большой симфонический концерт НОВАТа

Постановка
НОВАТ 6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Грандиозная программа НОВАТа

НОВАТ приглашает вас на грандиозный симфонический концерт, где прозвучат шедевры классической музыки. В программе — Концерт для скрипки с оркестром № 1 Сергея Прокофьева и знаменитые «Картинки с выставки» Модеста Мусоргского в оркестровой версии Мориса Равеля.

Уникальные исполнители

Концертная программа будет исполнена симфоническим оркестром НОВАТа, а специальным гостем выступит Ольга Волкова (скрипка, Санкт-Петербург). Ольга — лауреат международных конкурсов и концертмейстер оркестра Михайловского театра и оркестра musicAeterna.

Дирижер

Под управлением дирижера Михаила Татарникова вас ждет незабываемый вечер классической музыки. Не упустите возможность насладиться этим удивительным событием!

Исполнители
Михаил Татарников
Ольга Волкова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Новосибирск, 24 октября
НОВАТ Новосибирск, Красный просп., 36
19:00 от 700 ₽

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