Большой симфонический концерт НОВАТа

Грандиозная программа НОВАТа

НОВАТ приглашает вас на грандиозный симфонический концерт, где прозвучат шедевры классической музыки. В программе — Концерт для скрипки с оркестром № 1 Сергея Прокофьева и знаменитые «Картинки с выставки» Модеста Мусоргского в оркестровой версии Мориса Равеля.

Уникальные исполнители

Концертная программа будет исполнена симфоническим оркестром НОВАТа, а специальным гостем выступит Ольга Волкова (скрипка, Санкт-Петербург). Ольга — лауреат международных конкурсов и концертмейстер оркестра Михайловского театра и оркестра musicAeterna.

Дирижер

Под управлением дирижера Михаила Татарникова вас ждет незабываемый вечер классической музыки. Не упустите возможность насладиться этим удивительным событием!