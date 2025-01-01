Большой концерт комиков из Сибири

Приглашаем вас на уникальный концерт, в котором выступят семь комиков из разных уголков Сибири! Это отличная возможность насладиться разнообразием юмора и стилями, которые представляют Новосибирск, Красноярск, Иркутск и Новокузнецк.

Программа вечера

На мероприятии вас ждёт специальная программа, в которой каждый комик поделится своим уникальным взглядом на жизнь и современность. Этот стендап — отличный шанс увидеть Сибирскую комедию с новой стороны.

Для кого это событие?

Большой сибирский стендап подойдёт как для тех, кто впервые знакомится с нашим жанром, так и для ценителей юмора наших резидентов.

Не упустите возможность провести вечер в компании талантливых комиков и зарядиться положительными эмоциями!