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Большой сибирский стендап
Киноафиша Большой сибирский стендап

Большой сибирский стендап

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Большой концерт комиков из Сибири

Приглашаем вас на уникальный концерт, в котором выступят семь комиков из разных уголков Сибири! Это отличная возможность насладиться разнообразием юмора и стилями, которые представляют Новосибирск, Красноярск, Иркутск и Новокузнецк.

Программа вечера

На мероприятии вас ждёт специальная программа, в которой каждый комик поделится своим уникальным взглядом на жизнь и современность. Этот стендап — отличный шанс увидеть Сибирскую комедию с новой стороны.

Для кого это событие?

Большой сибирский стендап подойдёт как для тех, кто впервые знакомится с нашим жанром, так и для ценителей юмора наших резидентов.

Не упустите возможность провести вечер в компании талантливых комиков и зарядиться положительными эмоциями!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Новосибирск, 19 сентября
ДК им. Октябрьской революции Новосибирск, Ленина, 24
20:00 от 800 ₽
Красноярск, 19 сентября
Новая сцена Красноярск, Бограда, 134
20:00 от 800 ₽
Новосибирск, 14 ноября
ДК им. Октябрьской революции Новосибирск, Ленина, 24
20:00 от 800 ₽
Красноярск, 14 ноября
Новая сцена Красноярск, Бограда, 134
20:00 от 800 ₽
Красноярск, 9 января
Новая сцена Красноярск, Бограда, 134
19:00 от 900 ₽

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