Большой секрет маленьких гномов
Большой секрет маленьких гномов

Спектакль Большой секрет маленьких гномов

0+
Продолжительность 30 минут
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Интерактивный спектакль для малышей в парке «Волшебная миля»

Театр приглашает детей от 1 до 5 лет на интерактивный спектакль «Большой секрет маленьких гномов», который пройдет в парке «Волшебная миля». Продолжительность представления составляет всего 30 минут, но это время подарит малышам незабываемые эмоции и множество увлекательных приключений!

Удивительное приключение

Гномы — загадочные существа, о которых до сих пор не знает никто, даже они сами. Но одно можно сказать точно: с ними скучать не придется! Приходите в наш парк, чтобы узнать, где живут гномы, зачем они добывают самоцветы и какие секреты хранят. Это добрая и милая сказка о дружбе, личных границах и взаимоотношениях, которая порадует и детей, и взрослых.

Условия посещения

В спектакле могут участвовать дети до 5 лет с одним взрослым, который должен быть с ними на одном билете. Если второй взрослый желает принять участие в спектакле или квесте, ему необходимо приобрести отдельный билет на спектакль.

Что включено в билет?

В стоимость билета входит не только посещение спектакля, но и:

  • Неограниченное время пребывания в парке.
  • Доступ ко всем игровым пространствам и аттракционам.
  • Участие во всех мастер-классах в течение дня.
  • Посещение сферического кинотеатра с фильмами и мультфильмами по расписанию.
  • Участие в интерактивных мероприятиях, анимационных программах и играх.
  • Доступ к кулерам с питьевой водой и стаканчиками на территории парка.
  • Бесплатный Wi-Fi на всей территории.

Важная информация

При посещении парка обязательно наличие сменной обуви как для детей, так и для взрослых.

Не упустите шанс провести время в компании забавных гномов и насладиться волшебной атмосферой «Волшебной мили»!

Купить билет на спектакль Большой секрет маленьких гномов

Сентябрь
20 сентября суббота
11:30
Волшебная миля Санкт-Петербург, просп. Энгельса, 154, ТРК «Гранд-каньон»
от 490 ₽
27 сентября суббота
18:00
Волшебная миля Санкт-Петербург, просп. Энгельса, 154, ТРК «Гранд-каньон»
от 490 ₽

Фотографии

Большой секрет маленьких гномов Большой секрет маленьких гномов Большой секрет маленьких гномов Большой секрет маленьких гномов Большой секрет маленьких гномов Большой секрет маленьких гномов Большой секрет маленьких гномов

