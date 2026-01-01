Спектакль Большой Рождественский сочельник

Творческое объединение «Канарейка» и «Никольский двор» представляют: «Рождественский сочельник в Никольском дворе»

Приглашаем вас на большой семейный праздник, который пройдет в уникальном арт-пространстве «Никольские ряды» в самом сердце Петербурга. В программе мероприятия:

Детский спектакль «Серебряное копытце» по мотивам одноименной сказки П. Бажова;

Игры, песни, колядки;

Подарок для всех участников.

Особая атмосфера святочных дней

С Рождества до святого Крещения в нашей жизни царит особый смысл. Это время, когда мы собираемся с близкими, радуясь и ликуя в преддверии главного православного праздника — Светлого Христова Рождества. Петербург славится своей уникальной традицией празднования Рождества, когда жители готовят специальные угощения и отправляются на новогодние гулянья и в храмы.

Никольский двор: истории и развлечения

Новое культовое арт-пространство «Никольские ряды» предлагает петербуржцам и гостям города окунуться в атмосферу настоящего русского праздника. Здесь вы можете встретить Рождество так, как это делали сто лет назад. На территории Никольского двора для семей с детьми работают:

Ледовый каток;

Большая новогодняя ёлка;

Венецианская карусель;

Караоке и тир;

Потрясающие локации для фото-сессий;

Два ресторана, рождественская ярмарка и зимний шатер.

Спектакль «Серебряное копытце»

Спектакль по мотивам сказки П. Бажова погружает зрителей в атмосферу самобытной России. Дед Кокованя рассказывает внучке Даренке о волшебном козлике, который умеет выбивать драгоценные камни. Девочка ждет праздника, когда случаются настоящие чудеса, и мечтает встретить козлика.

В ходе спектакля Даренке предстоит преодолеть страхи и пройти через испытания, которые приготовлены ей. Зрителей ожидает живая народная музыка — наигрыши на жалейке, балалайке и гармошке создадут атмосферу настоящей сказки и погрузят детей в эпоху русской старины.

Интерактивная программа и угощения

После спектакля детей ждет интерактивная игровая программа «Рождественские колядки» с участием фольклорного семейного ансамбля «Золотая веточка». Дети смогут насладиться красивыми рождественскими песнями и стать участниками зимних традиционных игр.

В зимнем шатре работает буфет с новогодним ассортиментом: чай, кофе, пирожные, торты и многое другое.

Ждем вас на празднике!

Не упустите возможность погрузиться в атмосферу волшебства и радости. До скорой встречи, дорогие зрители!

Режиссёр: Ева Канна

В ролях: Владимир Дяденистов, Виктор Хозяинов, Анастасия Барановская, Кристина Сержанорва, Дарья Дар.