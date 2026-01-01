Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Моана» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
К сожалению, постер отсутствует
Киноафиша Большой Рождественский сочельник

Спектакль Большой Рождественский сочельник

0+
Продолжительность 1 час 30 минут
Возраст 0+

О спектакле

Творческое объединение «Канарейка» и «Никольский двор» представляют: «Рождественский сочельник в Никольском дворе»

Приглашаем вас на большой семейный праздник, который пройдет в уникальном арт-пространстве «Никольские ряды» в самом сердце Петербурга. В программе мероприятия:

  • Детский спектакль «Серебряное копытце» по мотивам одноименной сказки П. Бажова;
  • Игры, песни, колядки;
  • Подарок для всех участников.

Особая атмосфера святочных дней

С Рождества до святого Крещения в нашей жизни царит особый смысл. Это время, когда мы собираемся с близкими, радуясь и ликуя в преддверии главного православного праздника — Светлого Христова Рождества. Петербург славится своей уникальной традицией празднования Рождества, когда жители готовят специальные угощения и отправляются на новогодние гулянья и в храмы.

Никольский двор: истории и развлечения

Новое культовое арт-пространство «Никольские ряды» предлагает петербуржцам и гостям города окунуться в атмосферу настоящего русского праздника. Здесь вы можете встретить Рождество так, как это делали сто лет назад. На территории Никольского двора для семей с детьми работают:

  • Ледовый каток;
  • Большая новогодняя ёлка;
  • Венецианская карусель;
  • Караоке и тир;
  • Потрясающие локации для фото-сессий;
  • Два ресторана, рождественская ярмарка и зимний шатер.

Спектакль «Серебряное копытце»

Спектакль по мотивам сказки П. Бажова погружает зрителей в атмосферу самобытной России. Дед Кокованя рассказывает внучке Даренке о волшебном козлике, который умеет выбивать драгоценные камни. Девочка ждет праздника, когда случаются настоящие чудеса, и мечтает встретить козлика.

В ходе спектакля Даренке предстоит преодолеть страхи и пройти через испытания, которые приготовлены ей. Зрителей ожидает живая народная музыка — наигрыши на жалейке, балалайке и гармошке создадут атмосферу настоящей сказки и погрузят детей в эпоху русской старины.

Интерактивная программа и угощения

После спектакля детей ждет интерактивная игровая программа «Рождественские колядки» с участием фольклорного семейного ансамбля «Золотая веточка». Дети смогут насладиться красивыми рождественскими песнями и стать участниками зимних традиционных игр.

В зимнем шатре работает буфет с новогодним ассортиментом: чай, кофе, пирожные, торты и многое другое.

Ждем вас на празднике!

Не упустите возможность погрузиться в атмосферу волшебства и радости. До скорой встречи, дорогие зрители!

Режиссёр: Ева Канна

В ролях: Владимир Дяденистов, Виктор Хозяинов, Анастасия Барановская, Кристина Сержанорва, Дарья Дар.

Театральные подборки
Лучшие спектакли современных драматургов Лучшие спектакли современных драматургов Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше