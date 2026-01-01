Спектакль Большой Рождественский сочельник

Приглашаем вас на большой семейный праздник, который пройдет в уникальном арт-пространстве «Никольские ряды» в самом сердце Петербурга. В программе мероприятия:
С Рождества до святого Крещения в нашей жизни царит особый смысл. Это время, когда мы собираемся с близкими, радуясь и ликуя в преддверии главного православного праздника — Светлого Христова Рождества. Петербург славится своей уникальной традицией празднования Рождества, когда жители готовят специальные угощения и отправляются на новогодние гулянья и в храмы.
Новое культовое арт-пространство «Никольские ряды» предлагает петербуржцам и гостям города окунуться в атмосферу настоящего русского праздника. Здесь вы можете встретить Рождество так, как это делали сто лет назад. На территории Никольского двора для семей с детьми работают:
Спектакль по мотивам сказки П. Бажова погружает зрителей в атмосферу самобытной России. Дед Кокованя рассказывает внучке Даренке о волшебном козлике, который умеет выбивать драгоценные камни. Девочка ждет праздника, когда случаются настоящие чудеса, и мечтает встретить козлика.
В ходе спектакля Даренке предстоит преодолеть страхи и пройти через испытания, которые приготовлены ей. Зрителей ожидает живая народная музыка — наигрыши на жалейке, балалайке и гармошке создадут атмосферу настоящей сказки и погрузят детей в эпоху русской старины.
После спектакля детей ждет интерактивная игровая программа «Рождественские колядки» с участием фольклорного семейного ансамбля «Золотая веточка». Дети смогут насладиться красивыми рождественскими песнями и стать участниками зимних традиционных игр.
В зимнем шатре работает буфет с новогодним ассортиментом: чай, кофе, пирожные, торты и многое другое.
Не упустите возможность погрузиться в атмосферу волшебства и радости. До скорой встречи, дорогие зрители!
Режиссёр: Ева Канна
В ролях: Владимир Дяденистов, Виктор Хозяинов, Анастасия Барановская, Кристина Сержанорва, Дарья Дар.