О концерте

Предновогодний инструментальный джаз в Jam Club

В Jam Club пройдет большой предновогодний инструментальный джаз, который порадует любителей этой музыкальной формы. Программа концерта включает в себя классические джазовые стандарты и оригинальные авторские произведения.

Завораживающие импровизации

Гости мероприятия смогут услышать великолепные импровизации и виртуозные соло музыкантов. Мелодии, создаваемые на сцене, напомнят о знаменитых джаз-клубах Нью-Йорка и Чикаго, вызывая глубокие эмоции и создавая атмосферу праздника.

Атмосфера праздника

Этот концерт станет отличной возможностью насладиться живой джазовой музыкой в преддверии новогодних праздников. Он подойдет не только истинным ценителям джаза, но и тем, кто просто хочет приятно провести время в уютной обстановке.

Декабрь
31 декабря среда
19:00
Jam Club Москва, Сретенка, 11
от 5000 ₽

