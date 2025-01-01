Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Большой праздничный концерт «Московские солисты»
Билеты от 350₽
Киноафиша Большой праздничный концерт «Московские солисты»

Большой праздничный концерт «Московские солисты»

16+
Возраст 16+
Билеты от 350₽

О концерте/спектакле

Большой предновогодний концерт в Москве

18 декабря в Центральном доме работников искусств состоится уникальный концерт, который подарит зрителям незабываемые музыкальные эмоции. «Московские солисты» представят программу, наполненную разнообразными музыкальными произведениями, охватывающими различные стили и эпохи.

Творческий коллектив

«Московские солисты» — это ансамбль, который уже более 30 лет радует зрителей своими выступлениями. В его репертуаре как классические произведения известных композиторов, так и современные композиции. Коллектив отличается высоким уровнем исполнительского мастерства и оригинальным подходом к интерпретации музыкальных произведений.

Интересные факты

На этом концерте зрителей ожидают не только традиционные музыкальные номера, но и необычные выступления с элементами театрализации. В программе запланированы произведения как отечественных, так и зарубежных композиторов. Более того, концерт станет отличной возможностью для зрителей узнать больше о каждом произведении благодаря внимательным комментариям артистов.

Почему стоит посетить

Эта культурная программа станет отличным мероприятием для всей семьи. Душевная атмосфера, благородные мелодии и профессиональное исполнение создают идеальные условия для вечернего отдыха. Не упустите шанс стать частью этого замечательного события!

Приходите и насладитесь музыкой в исполнении «Московских солистов». Мы ждем вас!

Купить билет на концерт Большой праздничный концерт «Московские солисты»

Помощь с билетами
Ноябрь
8 ноября суббота
19:00
Центральный дом работников искусств Москва, Пушечная, 9/6, стр. 1
от 350 ₽

В ближайшие дни

Стендап в Парке Горького
18+
Юмор
Стендап в Парке Горького
11 октября в 21:00 Жаровня
от 1290 ₽
Фрэнк Синатра и не только. Юрий Рябов и Джаз трио
18+
Джаз
Фрэнк Синатра и не только. Юрий Рябов и Джаз трио
21 ноября в 19:00 Ритм-блюз
от 1000 ₽
Moscow Klezmer Band
6+
Этно Джаз Балканская музыка
Moscow Klezmer Band
23 ноября в 19:00 Джаз-клуб Игоря Бутмана на Таганке
от 2000 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше