Большой пасхальный концерт

Пасхальный концерт в кафедральном католическом соборе Москвы
Ощутите настоящую пасхальную радость в звучании хора, оперных солистов, оркестра, органа и скрипки в уникальном концерте, который пройдет в кафедральном католическом соборе на Малой Грузинской.
Программа концерта
В программе звучат самые светлые произведения классиков, среди которых:
- «Ода к радости» Бетховена
- «Аллилуйя» Генделя
- Произведения Ш.-М. Видора, В. А. Моцарта, А. Дворжака, А. Вивальди
Исполнители
Концерт порадует зрителей выступлениями:
- Камерного хора ГМПИ им. М. М. Ипполитова-Иванова под руководством заслуженной артистки РФ, профессора Галины Богдановой
- Камерного хора «Magnificat» при римско-католическом кафедральном соборе в Москве, художественный руководитель – Наталья Назарова
- Симфонического оркестра Московской областной филармонии «Инструментальная капелла», художественный руководитель и главный дирижёр – заслуженный артист России Виктор Луценко
- Солистов, лауреатов международных конкурсов: Елены Терентьевой (сопрано), Максима Сажина (тенор), Руслана Розыева (бас-баритон), Андрея Баскина (скрипка), а также титулярной органистки Марины Омельченко (орган)
Не упустите возможность стать частью этого музыкального праздника!