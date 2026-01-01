Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Ловушка для кролика» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Большой пасхальный концерт
Билеты от 1000₽
Киноафиша Большой пасхальный концерт

Большой пасхальный концерт

6+
Возраст 6+
Билеты от 1000₽

О концерте

Пасхальный концерт в кафедральном католическом соборе Москвы

Ощутите настоящую пасхальную радость в звучании хора, оперных солистов, оркестра, органа и скрипки в уникальном концерте, который пройдет в кафедральном католическом соборе на Малой Грузинской.

Программа концерта

В программе звучат самые светлые произведения классиков, среди которых:

  • «Ода к радости» Бетховена
  • «Аллилуйя» Генделя
  • Произведения Ш.-М. Видора, В. А. Моцарта, А. Дворжака, А. Вивальди

Исполнители

Концерт порадует зрителей выступлениями:

  • Камерного хора ГМПИ им. М. М. Ипполитова-Иванова под руководством заслуженной артистки РФ, профессора Галины Богдановой
  • Камерного хора «Magnificat» при римско-католическом кафедральном соборе в Москве, художественный руководитель – Наталья Назарова
  • Симфонического оркестра Московской областной филармонии «Инструментальная капелла», художественный руководитель и главный дирижёр – заслуженный артист России Виктор Луценко
  • Солистов, лауреатов международных конкурсов: Елены Терентьевой (сопрано), Максима Сажина (тенор), Руслана Розыева (бас-баритон), Андрея Баскина (скрипка), а также титулярной органистки Марины Омельченко (орган)

Не упустите возможность стать частью этого музыкального праздника!

Купить билет на концерт Большой пасхальный концерт

Помощь с билетами
Апрель
8 апреля среда
21:00
Римско-католический кафедральный собор Москва, М.Грузинская, 27/13
от 1000 ₽

В ближайшие дни

Ночь джаза
12+
Джаз
Ночь джаза
16 мая в 22:00 Jam Club
от 2500 ₽
Новый стендап
18+
Юмор
Новый стендап
21 марта в 19:00 Daddy Pub
от 400 ₽
Орган при свечах
6+
Классическая музыка
Орган при свечах
28 марта в 19:00 Музей Пушкина
от 999 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше