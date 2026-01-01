Большой пасхальный концерт

Пасхальный концерт в кафедральном католическом соборе Москвы

Ощутите настоящую пасхальную радость в звучании хора, оперных солистов, оркестра, органа и скрипки в уникальном концерте, который пройдет в кафедральном католическом соборе на Малой Грузинской.

Программа концерта

В программе звучат самые светлые произведения классиков, среди которых:

«Ода к радости» Бетховена

«Аллилуйя» Генделя

Произведения Ш.-М. Видора, В. А. Моцарта, А. Дворжака, А. Вивальди

Исполнители

Концерт порадует зрителей выступлениями:

Камерного хора ГМПИ им. М. М. Ипполитова-Иванова под руководством заслуженной артистки РФ, профессора Галины Богдановой

Камерного хора «Magnificat» при римско-католическом кафедральном соборе в Москве, художественный руководитель – Наталья Назарова

Симфонического оркестра Московской областной филармонии «Инструментальная капелла», художественный руководитель и главный дирижёр – заслуженный артист России Виктор Луценко

Солистов, лауреатов международных конкурсов: Елены Терентьевой (сопрано), Максима Сажина (тенор), Руслана Розыева (бас-баритон), Андрея Баскина (скрипка), а также титулярной органистки Марины Омельченко (орган)

Не упустите возможность стать частью этого музыкального праздника!