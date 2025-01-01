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Большой открытый микрофон
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Большой открытый микрофон

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Возраст 18+

О концерте/спектакле

Большой открытый микрофон в Standup Bar Krasnodar

Приглашаем вас на уникальное событие – Большой открытый микрофон в Standup Bar Krasnodar, где молодые и опытные комики представят свои новые шутки. Это отличная возможность насладиться живым юмором и зарядиться позитивом!

Что ждать от вечера?

На сцене выступят как начинающие комики, так и мастера стендапа, которые готовы проверить свои свежие идеи на живой аудитории. Этот вечер обещает быть не только смешным, но и атмосферным, создавая уникальную обстановку для общения и смеха.

Полезная информация

Рекомендуем заранее забронировать места, так как подобные мероприятия пользуются большим спросом. Также не забудьте взять с собой хорошее настроение!

Погрузитесь в мир юмора и наслаждайтесь живым выступлением комиков на нашем большом открытом микрофоне!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Краснодар, 29 июля
Standup Bar Krasnodar Краснодар, Красная, 118
20:00 от 200 ₽

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