Большой открытый микрофон

Открытый микрофон в стендап-клубе «Хэдлайнер»

Стендап-клуб «Хэдлайнер» приглашает вас на открытый микрофон — уникальную возможность увидеть, как на сцене выступают как новички, так и опытные комики.

Свежий юмор и новые имена

На этом событии вы сможете насладиться свежими шутками, иногда ещё «сыроватыми», но именно здесь появляются лучшие панчи. Это отличная площадка для авторов, которые стремятся показать свой новый материал.

Как стать участником

Вы можете прийти в качестве зрителя и поддержать комиков, а если хотите попробовать себя на сцене, запишитесь заранее через группу клуба ВКонтакте.

Где можно увидеть выступления

«Хэдлайнер» проводит мероприятия в разных городах, среди которых Красноярск. Не упустите шанс увидеть выступления комиков, в том числе в вашем городе!