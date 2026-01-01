Оповещения от Киноафиши
Большой открытый микрофон
Большой открытый микрофон

18+
Возраст 18+

О концерте

Открытый микрофон в стендап-клубе «Хэдлайнер»

Стендап-клуб «Хэдлайнер» приглашает вас на открытый микрофон — уникальную возможность увидеть, как на сцене выступают как новички, так и опытные комики.

Свежий юмор и новые имена

На этом событии вы сможете насладиться свежими шутками, иногда ещё «сыроватыми», но именно здесь появляются лучшие панчи. Это отличная площадка для авторов, которые стремятся показать свой новый материал.

Как стать участником

Вы можете прийти в качестве зрителя и поддержать комиков, а если хотите попробовать себя на сцене, запишитесь заранее через группу клуба ВКонтакте.

Где можно увидеть выступления

«Хэдлайнер» проводит мероприятия в разных городах, среди которых Красноярск. Не упустите шанс увидеть выступления комиков, в том числе в вашем городе!

В других городах
Март
5 марта четверг
18:30
Стендап-клуб «Хэдлайнер» Красноярск, Молокова, 56
от 400 ₽

В ближайшие дни

Cигма-бой тур: Бэтси
0+
Поп
Cигма-бой тур: Бэтси
2 апреля в 19:00 Новая сцена
от 2000 ₽
Закрытый микрофон
18+
Юмор
Закрытый микрофон
8 марта в 22:00 Пространство Yushin Brothers
от 500 ₽
САДко
6+
Эстрада
САДко
5 апреля в 19:00 Гранд-холл Сибирь
от 1500 ₽
