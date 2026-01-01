Оповещения от Киноафиши
Большой открытый микрофон
Большой открытый микрофон

18+
Возраст 18+

О концерте

Стендап-шоу в Екатеринбурге: не пропустите шанс стать комиком

В Екатеринбурге проходит классическое стендап-шоу, на которое может записаться любой желающий. Это уникальная возможность для тех, кто мечтает попробовать себя на сцене первого стендап-клуба города. Каждый участник получает две минуты, чтобы поразить зрителей своими шутками. А если их выступление будет особенно смешным, то им предоставят дополнительные минуты!

На сцене опытные комики внимательно оценивают шутки новичков, помогая им сделать первые шаги в мире комедии. Это идеальная площадка для начинающих, оттачивающих свои навыки и получающих ценные советы от профессионалов.

Двери клуба открываются за полчаса до начала шоу. Рекомендуем приходить заранее, чтобы выбрать лучшие места и заказать напитки. После начала мероприятия работа бара прекращается, так что не упустите шанс насладиться атмосферой и вкусными угощениями!

Стендап-шоу обещает быть увлекательным и захватывающим для всех любителей живого юмора и тех, кто хочет стать частью комедийного творчества.

Февраль
26 февраля четверг
20:00
Standup Spot Екатеринбург, Вайнера, 10, ТЦ «Успенский», 5 этаж
от 300 ₽

Фотографии

Большой открытый микрофон

