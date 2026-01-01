Оповещения от Киноафиши
Большой открытый микрофон
Киноафиша Большой открытый микрофон

Большой открытый микрофон

18+
Возраст 18+

О концерте

Стендап в Челябинске: шанс для каждого

Классическое стендап-шоу порадует зрителей оригинальными выступлениями и яркими комиками. Здесь каждый может стать участником, попробовать свои силы на сцене и, возможно, узнать в себе талант. Все выступающие получают всего две минуты, но если выступление вызывает бурю эмоций и смеха, время может быть продлено.

Как участвовать

Если вы хотите попробовать себя в роли комика, вам достаточно найти группу ВКонтакте «Стендап Челябинск» и написать в личные сообщения. Это отличная возможность показать свой юмор и завоевать зрительские симпатии!

Что ожидать от шоу

На стендап-шоу вы встретите разнообразных комиков с уникальными стилями и темами. Каждое выступление — это возможность повеселиться, отдохнуть и получить заряд положительных эмоций. Встречайте новых исполнителей и увидьте, как они открываются перед публикой.

Не упустите шанс стать частью этого увлекательного мероприятия и насладиться атмосферой веселья и креатива!

Купить билет на концерт Большой открытый микрофон

В других городах
Март
3 марта вторник
20:00
Стендап Челябинск Челябинск, просп. Ленина, 66а, стр. 1
от 10 ₽
7 марта суббота
17:00
Стендап Челябинск Челябинск, просп. Ленина, 66а, стр. 1
от 10 ₽
10 марта вторник
20:00
Стендап Челябинск Челябинск, просп. Ленина, 66а, стр. 1
от 10 ₽
17 марта вторник
20:00
Стендап Челябинск Челябинск, просп. Ленина, 66а, стр. 1
от 10 ₽
22 марта воскресенье
17:00
Стендап Челябинск Челябинск, просп. Ленина, 66а, стр. 1
от 10 ₽
24 марта вторник
20:00
Стендап Челябинск Челябинск, просп. Ленина, 66а, стр. 1
от 10 ₽
31 марта вторник
20:00
Стендап Челябинск Челябинск, просп. Ленина, 66а, стр. 1
от 10 ₽

