Большой открытый микрофон
Большой открытый микрофон

18+
Возраст 18+

О концерте

Большой открытый микрофон: стендап вечер в Red Buffet Сочи

Приглашаем вас на уникальный стендап вечер в ресторане Red Buffet в Сочи! Это событие станет настоящим праздником для любителей юмора и живого общения.

Что вас ждет на вечере?

На большом открытом микрофоне выступят утонченные комики и начинающие мастера стендапа. У каждого из них будет возможность поделиться со зрителями своими историями, шутками и наблюдениями. Это отличная возможность не только насладиться живым выступлением, но и стать частью творческого процесса!

Особенности вечера

Стендап вечер в Red Buffet — это не просто шоу, а настоящая площадка для самовыражения. У зрителей будет возможность не только послушать комиков, но и задать свои вопросы, поучаствовать в обсуждении и, возможно, стать частью программы.

Интересные факты

Стендап как жанр появился в начале 20 века и с тех пор стал популярным во всем мире. Он охватывает широкий спектр тем, от личного опыта до социальных и политических вопросов, и, как правило, проходит в непринужденной атмосфере.

Не упустите шанс

Не пропустите этот шанс увидеть и услышать новые таланты! Приходите на стендап вечер в Red Buffet в Сочи и зарядитесь позитивом и хорошим настроением!

Купить билет на концерт Большой открытый микрофон

Март
3 марта вторник
20:00
Red Buffet Сочи, Юных Ленинцев, 10/2
от 399 ₽
10 марта вторник
20:00
Red Buffet Сочи, Юных Ленинцев, 10/2
от 399 ₽

