Большой открытый микрофон

Стендап для всех

Классическое стендап-шоу предлагает возможность каждому желающему испытать свои силы на сцене. Участники имеют две минуты, чтобы поразить зрителей своим юмором. Если выступление окажется особенно удачным, время может быть увеличено.

Шанс для начинающих комиков

Это идеальная площадка для тех, кто мечтает стать комиком. Здесь можно не только попробовать свои силы, но и получить ценный опыт выступления на публике.

Как стать участником

Если ты готов выйти на сцену, присоединяйся к группе ВКонтакте «Стендап Челябинск». Напиши в личные сообщения, и, возможно, именно твое выступление станет следующим ярким моментом шоу!