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Большой открытый микрофон
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Большой открытый микрофон

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Большой открытый микрофон: вечер смеха и творчества

Приглашаем вас на уникальное событие — Большой открытый микрофон в Standup Bar Krasnodar! Этот вечер станет настоящим праздником юмора, где молодые и опытные комики смогут проверить свои новые шутки и поделиться с вами своим творчеством.

Что вас ждет?

На сцене выступят как начинающие комики, так и профессионалы, которые готовы удивить вас своими оригинальными номерами. Атмосфера в баре будет дружелюбной и расслабленной, что создаст идеальные условия для хорошего настроения.

Почему стоит прийти?

  • Уникальные шутки: Вы сможете услышать свежие идеи и неожиданные повороты в юморе.
  • Поддержка начинающих: Каждый комик нуждается в вашей поддержке, и ваше присутствие поможет им развиваться.
  • Отличное времяпрепровождение: Убедитесь, что вечер проведен с улыбками и хорошими шутками!

Интересные факты

Открытые микрофоны — это популярный формат, который помогает многим комикам сделать первые шаги на сцене. Они позволяют артистам проверить свои шутки вживую и получить обратную связь от зрителей. Не упустите шанс стать частью этого увлекательного процесса!

Приходите в Standup Bar Krasnodar и станьте свидетелем создания нового юмора! Мы уверены, что вы уйдете с улыбкой и возможностью поддержать талантливых артистов.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Краснодар, 12 августа
Standup Bar Krasnodar Краснодар, Красная, 118
20:00 от 400 ₽
Краснодар, 19 августа
Standup Bar Krasnodar Краснодар, Красная, 118
20:00 от 400 ₽
Краснодар, 26 августа
Standup Bar Krasnodar Краснодар, Красная, 118
20:00 от 400 ₽

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