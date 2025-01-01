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Большой открытый микрофон

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О концерте/спектакле

Стендап-шоу в Екатеринбурге: Испытай себя на сцене!

Приглашаем вас на классическое стендап-шоу, которое пройдет в первом стендап-клубе Екатеринбурга. Это уникальная возможность для всех желающих испытать свои силы и выступить у микрофона!

Формат мероприятия

Каждый участник получает ровно две минуты для своего выступления. Если шутка действительно смешная, время может быть продлено. Это отличная возможность как для опытных комиков, так и для тех, кто только начинает свой путь в мире комедии.

Когда и где

Шоу проходит регулярно, двери открываются за полчаса до начала. Мы рекомендуем приходить заранее, чтобы спокойно занять свои места и успеть что-то заказать. Обратите внимание, что после начала шоу бар прекращает свою работу, поэтому не упустите возможность насладиться напитками!

Полезные советы

Если вы хотите выступить, будьте готовы к тому, что на сцене будут как опытные комики, так и новички. Подготовьте свои шутки заранее, чтобы произвести впечатление на зрителей и судей. И не забудьте — главное в стендапе не только смешить, но и получать удовольствие от выступления!

Не упустите шанс стать частью этого увлекательного события и, возможно, открыть в себе талант комика!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 7 августа
Standup Spot Екатеринбург, Вайнера, 10, ТЦ «Успенский», 5 этаж
20:00 от 200 ₽
Екатеринбург, 14 августа
Standup Spot Екатеринбург, Вайнера, 10, ТЦ «Успенский», 5 этаж
20:00 от 200 ₽
Екатеринбург, 21 августа
Standup Spot Екатеринбург, Вайнера, 10, ТЦ «Успенский», 5 этаж
20:00 от 200 ₽
Екатеринбург, 28 августа
Standup Spot Екатеринбург, Вайнера, 10, ТЦ «Успенский», 5 этаж
20:00 от 200 ₽

В ближайшие дни

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Поп Инди
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Рок
Вадим Самойлов. Агата Кристи
3 октября в 19:00 МТС Live Холл
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