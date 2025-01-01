Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
К сожалению, постер отсутствует
Киноафиша Большой открытый микрофон

Большой открытый микрофон

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Стендап-Шоу в Екатеринбурге: Испытай Себя на Сцене!

Приглашаем вас на классическое стендап-шоу в первом стендап-клубе Екатеринбурга, где у каждого есть возможность попробовать себя у микрофона! Это уникальное мероприятие открыто для всех желающих, независимо от уровня подготовки.

Как это работает?

Каждый участник получает две минуты времени на выступление. Однако, если ваши шутки действительно смешные, у вас будет возможность выступить и дольше! Опытные комики проверяют свои новые шутки, а новички делают первые шаги в мире комедии. Это отличная возможность для всех, кто хочет развить свои навыки и получить заряд позитива.

Когда и где?

Двери клуба открываются за полчаса до начала шоу. Мы рекомендуем приходить заранее, чтобы выбрать лучшие места и успеть заказать напитки или закуски. Обратите внимание, что после начала шоу бар прекращает свою работу.

Почему стоит прийти?

Стендап-шоу - это не только возможность посмеяться, но и шанс поддержать молодых комиков. Атмосфера в клубе всегда дружелюбная и непринужденная, а каждый вечер наполнен новыми впечатлениями. Не упустите шанс стать частью этого увлекательного события!

Ждем вас на нашем стендап-шоу! Улыбки и хорошее настроение гарантированы!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 24 июля
Standup Spot Екатеринбург, Вайнера, 10, ТЦ «Успенский», 5 этаж
20:00 от 200 ₽

В ближайшие дни

12+
Фолк Тяжелый рок
Alkonost
17 октября в 19:00 Нирвана
от 1500 ₽
Pyrokinesis
16+
Хип-хоп
Pyrokinesis
28 сентября в 19:00 Свобода
от 2200 ₽
Мелодии придворных капелл
0+
Классическая музыка
Мелодии придворных капелл
16 ноября в 16:00 Свердловская филармония
от 800 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше