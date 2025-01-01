Меню
Большой новогодний концерт MORDVINOVA
18+
О концерте

Новогодний концерт группы «Mordvinova» в клубе «Сердце»

В клубе «Сердце» состоится концерт группы «Mordvinova». Этот авторский музыкальный проект возглавляет певица Анастасия Мордвинова, которая заслужила признание и вошла в список журнала Собака.ru «30 самых перспективных российских музыкантов».

Уникальный стиль и творчество

Жанр творчества Насти — drama-pop. Она не только певица, но и театровед, а также драматург. Её пьесы и инсценировки ставятся по всей стране, а песни звучат в спектаклях и сериалах, что свидетельствует о её тесной связи с театром.

Электронное звучание и живое исполнение

Официальные релизы певицы имеют электронное звучание, созданное под руководством саундпродюсера Max Beatstone. В то же время, концерты группы «Mordvinova» отличаются живым исполнением и рок-н-ролльным настроением.

Почему стоит посетить

Если вы поклонник драматичной музыки и любите театральные постановки, этот концерт станет настоящим открытием для вас. Не упустите возможность насладиться уникальным звучанием и атмосферой творчества, которое соединяет музыку и театр.

Декабрь
30 декабря вторник
19:00
КЦ «Сердце» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, корп. 16
от 1500 ₽

