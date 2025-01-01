Большой новогодний концерт. Happy New Year. Moon River. What a Wonderful World

Вас ждёт уникальный концерт, в программе которого звучат золотые хиты инструментальной музыки. Концерт станет настоящим праздником в преддверии наступающего года и создаст атмосферу тепла и радости.
На сцене выступит оркестр Simphonion под управлением художественного руководителя и дирижёра Влада Ботвиновского. В репертуаре:
Не пропустите возможность услышать лучшие мелодии, которые соединяют поколения и вызывают тёплые эмоции. Эта музыка — неотъемлемая часть новогоднего настроения, и каждый номер наполнен яркими красками и позитивом. Получите удовольствие от исполнения талантливых музыкантов и вспомните любимые песни.