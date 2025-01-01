Большой новогодний концерт. Happy New Year. Moon River. What a Wonderful World

Особый вечер — большой новогодний концерт в Театральном центре «На Плющихе»

Вас ждёт уникальный концерт, в программе которого звучат золотые хиты инструментальной музыки. Концерт станет настоящим праздником в преддверии наступающего года и создаст атмосферу тепла и радости.

Программа концерта

На сцене выступит оркестр Simphonion под управлением художественного руководителя и дирижёра Влада Ботвиновского. В репертуаре:

Генри Манчини — Moon River («Завтрак у Тиффани»)

Г. Стотхарт — I Wanna Be Loved by You

В. Косма — Reality (La Boum)

Игрушка

Поль Мориа — Alouette / Жаворонок

Фрэнк Синатра — Let It Snow!

Ирвинг Берлин — White Christmas

Лерой Андерсон — Sleigh Ride

Гленн Миллер — In the Mood

Чак Берри — You Never Can Tell

Луи Армстронг — What a Wonderful World

Куинси Джонс — Soul Bossa Nova

Пол Баллард — Mr. Sandman (The Chordettes)

ABBA — Happy New Year

ABBA — Dancing Queen

Что нужно знать

Не пропустите возможность услышать лучшие мелодии, которые соединяют поколения и вызывают тёплые эмоции. Эта музыка — неотъемлемая часть новогоднего настроения, и каждый номер наполнен яркими красками и позитивом. Получите удовольствие от исполнения талантливых музыкантов и вспомните любимые песни.