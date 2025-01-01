Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Большой новогодний концерт. Happy New Year. Moon River. What a Wonderful World
Билеты от 1000₽
Киноафиша Большой новогодний концерт. Happy New Year. Moon River. What a Wonderful World

Большой новогодний концерт. Happy New Year. Moon River. What a Wonderful World

6+
Возраст 6+
Билеты от 1000₽

О концерте

Особый вечер — большой новогодний концерт в Театральном центре «На Плющихе»

Вас ждёт уникальный концерт, в программе которого звучат золотые хиты инструментальной музыки. Концерт станет настоящим праздником в преддверии наступающего года и создаст атмосферу тепла и радости.

Программа концерта

На сцене выступит оркестр Simphonion под управлением художественного руководителя и дирижёра Влада Ботвиновского. В репертуаре:

  • Генри Манчини — Moon River («Завтрак у Тиффани»)
  • Г. Стотхарт — I Wanna Be Loved by You
  • В. Косма — Reality (La Boum)
  • Игрушка
  • Поль Мориа — Alouette / Жаворонок
  • Фрэнк Синатра — Let It Snow!
  • Ирвинг Берлин — White Christmas
  • Лерой Андерсон — Sleigh Ride
  • Гленн Миллер — In the Mood
  • Чак Берри — You Never Can Tell
  • Луи Армстронг — What a Wonderful World
  • Куинси Джонс — Soul Bossa Nova
  • Пол Баллард — Mr. Sandman (The Chordettes)
  • ABBA — Happy New Year
  • ABBA — Dancing Queen

Что нужно знать

Не пропустите возможность услышать лучшие мелодии, которые соединяют поколения и вызывают тёплые эмоции. Эта музыка — неотъемлемая часть новогоднего настроения, и каждый номер наполнен яркими красками и позитивом. Получите удовольствие от исполнения талантливых музыкантов и вспомните любимые песни.

Купить билет на концерт Большой новогодний концерт. Happy New Year. Moon River. What a Wonderful World

Помощь с билетами
Январь
7 января среда
16:00
Театральный центр «На Плющихе» Москва, Плющиха, 64/6, стр. 1
от 1000 ₽
20:00
Театральный центр «На Плющихе» Москва, Плющиха, 64/6, стр. 1
от 1000 ₽

В ближайшие дни

Stand Up в Центре
18+
Юмор
Stand Up в Центре
10 января в 18:00 Wino Bar
от 590 ₽
Симфонический оркестр Мариинского театра, дирижёр - Валерий Гергиев
6+
Классическая музыка
Симфонический оркестр Мариинского театра, дирижёр - Валерий Гергиев
19 декабря в 11:00 Концертный зал «Зарядье»
от 300 ₽
Группа Стаса Намина «Цветы»
18+
Рок
Группа Стаса Намина «Цветы»
28 января в 20:30 Ритм-блюз
от 2000 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше