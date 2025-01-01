Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Билеты
О концерте/спектакле
Билеты от 1000₽
Киноафиша
Большой новогодний концерт. Happy New Year. Moon River. What a Wonderful World
Большой новогодний концерт. Happy New Year. Moon River. What a Wonderful World
6+
эстрада
живая музыка
Возраст
6+
Билеты от 1000₽
О концерте/спектакле
Развернуть
Купить билет на концерт Большой новогодний концерт. Happy New Year. Moon River. What a Wonderful World
Помощь с билетами
Декабрь
29 декабря
понедельник
19:00
Театральный центр «На Плющихе»
Москва, Плющиха, 64/6, стр. 1
Купить билеты
от 1000 ₽
В ближайшие дни
6+
Эстрада
Фолк
Виват, Россия!
29 октября в 19:00
Музыкальная квартира на Тверской
от 500 ₽
12+
Поп
На-На
9 марта в 19:00
Киноконцертный зал «Эльдар»
от 2200 ₽
12+
Поп
Ярослав Сумишевский. Концерт в Кремлёвском Дворце
3 ноября в 18:00
Кремлевский дворец
от 2000 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России
Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025
Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667