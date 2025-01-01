Меню
Большой новогодний концерт Good Orchestra
Билеты от 2800₽
Большой новогодний концерт Good Orchestra

Большой новогодний концерт Good Orchestra

6+
Возраст 6+
Билеты от 2800₽

О концерте

Концерт Good Orchestra в баре «Мумий Тролль»

Концерт Good Orchestra обещает стать ярким событием для всех ценителей живой музыки и новогодней атмосферы. Мероприятие пройдет в популярном баре «Мумий Тролль» и привлечет внимание как любителей классических хитов, так и фанатов рока и джаза.

Программа вечера

В программе концерта — разнообразные мировые хиты, классические рок-композиции, незабываемые джазовые мелодии, а также культовые саундтреки. Не забудьте про новогодние композиции, которые создадут особое настроение.

Авторские аранжировки

Good Orchestra представит авторские аранжировки в стиле биг-бэнда, что добавит уникальности и яркости звучанию. Гости смогут насладиться только лучшими номера из репертуара коллектива, которые подарят отличные эмоции и незабываемые впечатления.

Почему стоит прийти?

Концерт будет идеален для любителей атмосферных вечерних мероприятий с живой музыкой. Это великолепная возможность провести время в компании друзей и насладиться волшебством музыкального исполнения в теплой и уютной обстановке.

Купить билет на концерт Большой новогодний концерт Good Orchestra

Декабрь
29 декабря понедельник
20:30
МТ Music Bar Москва, Н.Арбат, 15
от 2800 ₽

