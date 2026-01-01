Большой микрофон Comedy Crew

Большой микрофон в стендап-баре Comedy Crew

В стендап-баре «Comedy Crew» (г. Казань) пройдет мероприятие «Большой микрофон». В программе запланированы выступления десятков стендап-комиков, что гарантирует захватывающее времяпровождение. Профессиональный ведущий и динамичный темп шоу не позволят вам заскучать!

Что вас ждет?

Вы сможете насладиться выступлениями как новичков, так и опытных комиков. На сцене выступят резиденты Comedy Crew, добавляющие уникальный колорит в программу вечера.

Подробности мероприятия

Продолжительность шоу: 1,5 часа. Рекомендуем приходить заранее, чтобы занять удобные места и сделать заказ на баре.

При покупке лишь части билетов за столиком, имейте в виду, что рядом могут быть другие зрители.

Во время шоу строго запрещено разговаривать и выкрикивать, так как это отвлекает как комиков, так и других зрителей.

Вход на мероприятие лицам в состоянии сильного алкогольного опьянения запрещен даже при наличии билетов.

Возрастное ограничение: 18+

Не упустите возможность провести вечер в компании талантливых комиков и яркого стендап-юмора!