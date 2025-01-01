Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Большой маленький дом
Билеты от 2000₽
Киноафиша Большой маленький дом

Спектакль Большой маленький дом

Постановка
Театр.doc на Лесной 16+
Продолжительность 1 час
Возраст 16+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Спектакль о мире детства и взрослых в Театр.doc на Лесной

Вы помните, как это быть детьми? Какие чувства наполняли вас в те времена? Каков был этот прекрасный мир детства? Он может показаться антитезой взрослой жизни. Взрослый мир наполняют часы, линейки, причины и следствия, где смысл важнее самого существования. Каждый новый день похож на предыдущий, словно две капли воды.

В отличие от этого, мир детей разрастается во все стороны, подобно грибнице, не различая времени и пространства, живого и неживого. Это мир, где каждый новый день превращается в уникальное событие с собственным именем и душой.

Спектакль, который мы представляем, погружает зрителей в эту атмосферу. Он предназначен для взрослых, чувствующих или готовых ощутить пустоту, оставшуюся после маленького всесильного ангела, подарившего жизнь со всей ее глубиной и уехавшего в поисках нового дома.

Этот художественный опыт создан для того, чтобы зрители смогли вспомнить о важности чувств, которые мы часто забываем в повседневной суете. Не упустите возможность вернуться в мир детства и открыть для себя его бесконечные глубины.

Режиссер
Дмитрий Арюпин
В ролях
Марчелла Солтан

Купить билет на спектакль Большой маленький дом

Помощь с билетами
Октябрь
28 октября вторник
20:00
Театр.doc на Лесной Москва, Лесная, 59, стр. 1
от 2000 ₽

Фотографии

Большой маленький дом Большой маленький дом Большой маленький дом Большой маленький дом Большой маленький дом Большой маленький дом

В ближайшие дни

Три кота: Главная елка
0+
Детские елки Детский Иммерсивный
Три кота: Главная елка
20 декабря в 13:30 Измайлово
от 790 ₽
Затерянный мир
6+
Детский
Затерянный мир
21 сентября в 12:00 Модерн
от 2000 ₽
Чистый понедельник
16+
Премьера Драма
Чистый понедельник
28 ноября в 19:00 Театр Сатиры
от 1500 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше