Спектакль Большой маленький дом

Спектакль о мире детства и взрослых в Театр.doc на Лесной

Вы помните, как это быть детьми? Какие чувства наполняли вас в те времена? Каков был этот прекрасный мир детства? Он может показаться антитезой взрослой жизни. Взрослый мир наполняют часы, линейки, причины и следствия, где смысл важнее самого существования. Каждый новый день похож на предыдущий, словно две капли воды.

В отличие от этого, мир детей разрастается во все стороны, подобно грибнице, не различая времени и пространства, живого и неживого. Это мир, где каждый новый день превращается в уникальное событие с собственным именем и душой.

Спектакль, который мы представляем, погружает зрителей в эту атмосферу. Он предназначен для взрослых, чувствующих или готовых ощутить пустоту, оставшуюся после маленького всесильного ангела, подарившего жизнь со всей ее глубиной и уехавшего в поисках нового дома.

Этот художественный опыт создан для того, чтобы зрители смогли вспомнить о важности чувств, которые мы часто забываем в повседневной суете. Не упустите возможность вернуться в мир детства и открыть для себя его бесконечные глубины.