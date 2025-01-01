Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Большой летний музыкальный «Киноконцерт»
Билеты от 2600₽
Киноафиша Большой летний музыкальный «Киноконцерт»

Большой летний музыкальный «Киноконцерт»

12+
Возраст 12+
Билеты от 2600₽

О концерте/спектакле

Большой летний музыкальный «Киноконцерт» на ВДНХ

30 июля в Зеленом Театре на ВДНХ пройдет большой летний музыкальный «Киноконцерт» с участием Гоши Куценко и его звездных гостей. В этот вечер зрители смогут насладиться песнями в исполнении таких артистов, как Полина Казанцева, Никита Кологривый, Александр Метелкин, Дарья Мороз, Григорий Сиятвинда, Катерина Шпица, а также юных исполнителей Ярослава Матвеева и Марии Янковской.

О проекте

Музыкальный «Киноконцерт» — это уникальный проект, созданный Гошей Куценко и продюсером Анастасией Приц, направленный на популяризацию актерской песни. В программе предусмотрены культовые хиты из фильмов разных лет, которые звучат в современной обработке. Зрители могут ожидать не только музыкальные номера, но и интересные истории об отечественном кино от знаменитых актеров.

Цитата Гоши Куценко

«Наше мероприятие — это возможность вспомнить старое доброе отечественное кино! Я и мои друзья артисты наполнят этот вечер теплыми воспоминаниями, исполняя добрые песни из любимых фильмов. Положим начало "старой" новой традиции!» — говорит Гоша Куценко.

Продолжительность и формат

Продолжительность концерта составляет 1 час 50 минут с антрактом. Формат «Киноконцерта» знаком многим: это выступление артистов, записанное на киноплёнку и транслируемое на киноэкран, что создает уникальную атмосферу.

История проекта

Проект был успешно презентован летом 2024 года на ВДНХ, а также в Самаре и Москве. В 2025 году концерты прошли в столице, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и Тюмени. Среди участников — такие известные исполнители, как Сергей Безруков, Дмитрий Дюжев, Екатерина Климова и многие другие.

Что услышат зрители

Концертная программа включает в себя как песни советского периода, так и современные композиции 2000-х годов. Это отличная возможность насладиться музыкой для всех поколений и получить заряд положительных эмоций!

Не упустите шанс стать частью этого незабываемого события!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
30 июля
Зеленый театр ВДНХ Москва, просп. Мира, 119, стр. 545, ВДНХ
20:00 от 2600 ₽

В ближайшие дни

Ideя Fix. 18 лет группе
16+
Рок
Ideя Fix. 18 лет группе
29 августа в 19:00 Eclipse
от 1600 ₽
Крематорий
18+
Рок
Крематорий
29 августа в 18:00 Petter
от 7500 ₽
Танцевальный клубный проект Tablao Flamenсo
18+
Фламенко
Танцевальный клубный проект Tablao Flamenсo
15 сентября в 20:30 Союз композиторов
от 1200 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше