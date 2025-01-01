Большой летний музыкальный «Киноконцерт» на ВДНХ

30 июля в Зеленом Театре на ВДНХ пройдет большой летний музыкальный «Киноконцерт» с участием Гоши Куценко и его звездных гостей. В этот вечер зрители смогут насладиться песнями в исполнении таких артистов, как Полина Казанцева, Никита Кологривый, Александр Метелкин, Дарья Мороз, Григорий Сиятвинда, Катерина Шпица, а также юных исполнителей Ярослава Матвеева и Марии Янковской.

О проекте

Музыкальный «Киноконцерт» — это уникальный проект, созданный Гошей Куценко и продюсером Анастасией Приц, направленный на популяризацию актерской песни. В программе предусмотрены культовые хиты из фильмов разных лет, которые звучат в современной обработке. Зрители могут ожидать не только музыкальные номера, но и интересные истории об отечественном кино от знаменитых актеров.

Цитата Гоши Куценко

«Наше мероприятие — это возможность вспомнить старое доброе отечественное кино! Я и мои друзья артисты наполнят этот вечер теплыми воспоминаниями, исполняя добрые песни из любимых фильмов. Положим начало "старой" новой традиции!» — говорит Гоша Куценко.

Продолжительность и формат

Продолжительность концерта составляет 1 час 50 минут с антрактом. Формат «Киноконцерта» знаком многим: это выступление артистов, записанное на киноплёнку и транслируемое на киноэкран, что создает уникальную атмосферу.

История проекта

Проект был успешно презентован летом 2024 года на ВДНХ, а также в Самаре и Москве. В 2025 году концерты прошли в столице, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и Тюмени. Среди участников — такие известные исполнители, как Сергей Безруков, Дмитрий Дюжев, Екатерина Климова и многие другие.

Что услышат зрители

Концертная программа включает в себя как песни советского периода, так и современные композиции 2000-х годов. Это отличная возможность насладиться музыкой для всех поколений и получить заряд положительных эмоций!

Не упустите шанс стать частью этого незабываемого события!