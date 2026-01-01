Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Монахиня из Борли. Возвращение» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Большой летний концерт группы «Крематорий»
Билеты от 6500₽
Киноафиша Большой летний концерт группы «Крематорий»

Большой летний концерт группы «Крематорий»

12+
Возраст 12+
Билеты от 6500₽

О концерте

Летний концерт группы «Крематорий» в Москве

В ресторане «Модная Среда 1823» пройдет масштабный летний концерт известной рок-группы «Крематорий», ветеранов российской рок-сцены. Музыканты обещают яркое выступление, которое запомнится многим ценителям живой музыки.

История группы

Группа «Крематорий» была основана в 1983 году под руководством Армена Григоряна, который и по сей день остается ее неизменным лидером. Музыка коллектива сочетает в себе элементы рок-музыки с уникальными мелодиями, в которых важную роль играет скрипка. Этот инструмент придает их композициям особый колорит и уникальность.

Тематика песен

Тексты песен «Крематория» охватывают философские и религиозные темы, что делает их песни глубокими и многослойными. Армен Григорян — автор большей части репертуара группы, который предлагает зрителям задуматься о различных аспектах жизни.

Необычная атрибутика

Нельзя представить «Крематорий» без их фирменного образа: фронтмен всегда в черной шляпе, что стало вишенкой на торте их выступлений. Зрелищные шоу и эмоциональные выступления создают уникальную атмосферу, которая притягивает поклонников.

Приходите на летний концерт «Крематорий» и насладитесь живым исполнением культовых хитов в атмосфере хорошей музыки и летнего настроения!

Купить билет на концерт Большой летний концерт группы «Крематорий»

Помощь с билетами
Июнь
5 июня пятница
19:00
Модная среда 1823 Москва, Складочная, 1, стр. 10
от 6500 ₽

В ближайшие дни

Иван Бессонов. Великие шедевры музыки
6+
Классическая музыка

Иван Бессонов. Великие шедевры музыки

27 июня в 19:00 Большой зал Консерватории
от 1100 ₽
Friday Night: Mishouris Blues Band
12+
Блюз

Friday Night: Mishouris Blues Band

19 июня в 22:00 Клуб Алексея Козлова
от 1500 ₽
На-На
18+
Поп

На-На

19 июня в 21:00 Petter
от 5500 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Главные музыкальные фестивали в Петербурге Главные музыкальные фестивали в Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше