Спектакль Большой лётчик

Театр «Профиль» приглашает зрителей на уникальные гастроли с моноспектаклем, основанным на знаменитой повести Антуана де Экзюпери «Маленький принц». Это трогательная история о настоящей дружбе, любви и поисках себя, рассказанная с глубокой эмоциональной нагрузкой.
В спектакле, режиссированном Д. Д. Морозовым, четыре актрисы воплощают образ одного мужчины. Это необычное решение позволяет взглянуть на классическую историю с новой стороны. Каждая из актрис привносит в образ героя свою интерпретацию, создавая многогранный портрет персонажа.
Не упустите возможность увидеть этот восхитительный спектакль, который затрагивает важные темы человеческих отношений и поиска смысла жизни.