Спектакль Большой лётчик

Гастроли театра «Профиль» в Екатеринбурге: Моноспектакль по повести Экзюпери «Маленький принц»

Театр «Профиль» приглашает зрителей на уникальные гастроли с моноспектаклем, основанным на знаменитой повести Антуана де Экзюпери «Маленький принц». Это трогательная история о настоящей дружбе, любви и поисках себя, рассказанная с глубокой эмоциональной нагрузкой.

О спектакле

В спектакле, режиссированном Д. Д. Морозовым, четыре актрисы воплощают образ одного мужчины. Это необычное решение позволяет взглянуть на классическую историю с новой стороны. Каждая из актрис привносит в образ героя свою интерпретацию, создавая многогранный портрет персонажа.

Интересные факты

В спектакле используется 4 метра шарфа, который символизирует связь между персонажами и служит важным элементом сценографии.

Четыре версии спектакля разворачиваются вокруг одной лампы, создавая атмосферу уюта и тепла, присущую оригинальной повести.

Участники

В спектакле принимают участие талантливые актрисы:

Любовь Красилова

Елизавета Плотникова

Тома Сухина

Валерия Конникова

Не упустите возможность увидеть этот восхитительный спектакль, который затрагивает важные темы человеческих отношений и поиска смысла жизни.