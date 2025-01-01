Спектакль Большой квартирник на Большой Садовой

Открытие юбилейного сезона в Театре «МОСТ»

«Большой квартирник на Большой Садовой» - это фееричное событие, которое ознаменует открытие нового, юбилейного сезона Театра «МОСТ».

Неповторимые фрагменты будущих премьер

Режиссёры Евгений Славутин и Георгий Долмазян приглашают зрителей стать первыми свидетелями фрагментов будущих премьер. Это уникальная возможность увидеть, как создаются новые спектакли и узнать секреты их подготовки.

Эмоции и импровизация

Актёры Театра «МОСТ», заряженные летним настроением, обещают подарить бурю ярких эмоций и незабываемые впечатления. Приготовьтесь к сюрпризам и море импровизации!

Не пропустите

Такое событие точно нельзя пропустить! Приходите и станьте частью театрального волшебства.