Спектакль Большой квартирник на Большой Садовой

«Большой квартирник на Большой Садовой» - это фееричное событие, которое ознаменует открытие нового, юбилейного сезона Театра «МОСТ».
Режиссёры Евгений Славутин и Георгий Долмазян приглашают зрителей стать первыми свидетелями фрагментов будущих премьер. Это уникальная возможность увидеть, как создаются новые спектакли и узнать секреты их подготовки.
Актёры Театра «МОСТ», заряженные летним настроением, обещают подарить бурю ярких эмоций и незабываемые впечатления. Приготовьтесь к сюрпризам и море импровизации!
Такое событие точно нельзя пропустить! Приходите и станьте частью театрального волшебства.