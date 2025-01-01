Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Большой квартирник на Большой Садовой
Билеты от 1200₽
Киноафиша Большой квартирник на Большой Садовой

Спектакль Большой квартирник на Большой Садовой

Постановка
МОСТ 16+
Режиссер Георгий Долмазян
Продолжительность 2 часа
Возраст 16+
Билеты от 1200₽

О концерте/спектакле

Открытие юбилейного сезона в Театре «МОСТ»

«Большой квартирник на Большой Садовой» - это фееричное событие, которое ознаменует открытие нового, юбилейного сезона Театра «МОСТ».

Неповторимые фрагменты будущих премьер

Режиссёры Евгений Славутин и Георгий Долмазян приглашают зрителей стать первыми свидетелями фрагментов будущих премьер. Это уникальная возможность увидеть, как создаются новые спектакли и узнать секреты их подготовки.

Эмоции и импровизация

Актёры Театра «МОСТ», заряженные летним настроением, обещают подарить бурю ярких эмоций и незабываемые впечатления. Приготовьтесь к сюрпризам и море импровизации!

Не пропустите

Такое событие точно нельзя пропустить! Приходите и станьте частью театрального волшебства.

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
20 августа
МОСТ Москва, Б.Садовая, 6
19:00 от 1200 ₽

Фотографии

Большой квартирник на Большой Садовой Большой квартирник на Большой Садовой Большой квартирник на Большой Садовой Большой квартирник на Большой Садовой

В ближайшие дни

Ученая семейка и квадрокоптер
0+
Детский Интерактивный
Ученая семейка и квадрокоптер
7 марта в 12:35 Центральный дом актера
от 5000 ₽
Идеальный муж
16+
Комедия
Идеальный муж
5 ноября в 19:30 ДК ВДНХ
от 1000 ₽
16+
Драма
Марина
30 сентября в 19:30 РАМТ
от 3500 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше