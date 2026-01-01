Оповещения от Киноафиши
Большой концерт GSPD X10 TOUR
16+
Возраст 16+

О концерте

X10 Tour 2026: Юбилейный концерт GSPD

GSPD, культовый проект в мире рейв-музыки, объявляет о начале своего первого юбилейного тура в честь 10 лет на сцене. Этот тур станет настоящим праздником для поклонников, где смешаются звуковая палитра, световые эффекты и атмосфера безумия.

Эволюция рейва

На каждом концерте команда GSPD представит лучшие треки из своей дискографии, охватывающие все эпохи развития рейв-культуры. Тур «X10» - это не только возможность услышать любимые хиты, но и презентация нового альбома, который, безусловно, станет ярким дополнением к общей атмосфере мероприятия.

Лучшие площадки

Для тура были выбраны только самые вместительные стадионы и арены в десяти городах. На каждом из концертов зрители смогут стать свидетелями шоу нового уровня, которое ранее демонстрировалось лишь в столицах. GSPD обещает многочисленные сюрпризы и непередаваемую энергетику.

Что ожидать

Приготовьтесь к невероятному зрелищу: живая музыка, яркие спецэффекты и уникальная атмосферу, которая гарантирует не только удовольствие от звучания, но и мощный визуальный опыт. Ожидайте «безумие», «мясо», «угар» и, возможно, даже «галлюцинации»!

Не упустите возможность стать частью этого грандиозного события. Тур GSPD - это нечто большее, чем просто концерт, это яркий спектакль на сцене с незабываемыми моментами для каждого зрителя.

В других городах
Май
2 мая суббота
18:00
МТС Live Холл Екатеринбург, б-р Экспо, 2

