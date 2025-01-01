Меню
О концерте
Билеты от 0₽
Большой концерт Big Baby Tape
Большой концерт Big Baby Tape
16+
хип-хоп
Возраст
16+
Билеты от 0₽
О концерте
Тур Big Baby Tape 2026
Развернуть
Купить билет на концерт Большой концерт Big Baby Tape
Помощь с билетами
Май
30 мая
суббота
17:00
ВТБ Арена
Москва, Ленинградский просп., 36
Купить билеты
В других городах
Март
Апрель
Май
27 марта
пятница
18:00
Тинькофф-холл
Уфа, 50-летия Октября, 19
Купить билеты
31 марта
вторник
18:00
КРК Нагорный
Нижний Новгород, просп. Гагарина, 29
Купить билеты
5 апреля
воскресенье
18:00
Новосибирский экспоцентр
Новосибирск, Станционная, 104
Купить билеты
8 апреля
среда
18:00
МТС Live Холл Воронеж
Воронеж, пос. Солнечный, Парковая, 3, сити-парк «Град», 2 этаж
Купить билеты
10 апреля
пятница
18:00
КСК «Экспресс»
Ростов-на-Дону, Закруткина, 67а
Купить билеты
12 апреля
воскресенье
18:00
Кроп Arena
Краснодар, Путевая, 5/1
Купить билеты
25 апреля
суббота
18:00
СК «Юбилейный»
Санкт-Петербург, просп. Добролюбова, 18
Купить билеты
3 мая
воскресенье
18:00
МТС Live Холл
Екатеринбург, б-р Экспо, 2
Купить билеты
