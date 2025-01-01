Меню
Большой концерт Big Baby Tape
Большой концерт Big Baby Tape

16+
Возраст 16+
Май
30 мая суббота
17:00
ВТБ Арена Москва, Ленинградский просп., 36
Март
Апрель
Май
27 марта пятница
18:00
Тинькофф-холл Уфа, 50-летия Октября, 19
31 марта вторник
18:00
КРК Нагорный Нижний Новгород, просп. Гагарина, 29
5 апреля воскресенье
18:00
Новосибирский экспоцентр Новосибирск, Станционная, 104
8 апреля среда
18:00
МТС Live Холл Воронеж Воронеж, пос. Солнечный, Парковая, 3, сити-парк «Град», 2 этаж
10 апреля пятница
18:00
КСК «Экспресс» Ростов-на-Дону, Закруткина, 67а
12 апреля воскресенье
18:00
Кроп Arena Краснодар, Путевая, 5/1
25 апреля суббота
18:00
СК «Юбилейный» Санкт-Петербург, просп. Добролюбова, 18
3 мая воскресенье
18:00
МТС Live Холл Екатеринбург, б-р Экспо, 2

