Большой готический концерт

Готический фестиваль в клубе «Eclipse»

В клубе «Eclipse» пройдет концерт в рамках российского готического фестиваля. На двух сценах выступят десять музыкальных коллективов, которые порадуют любителей готической музыки и атмосферных вечеров.

В этот вечер для вас будут играть две сцены, два лица тьмы и десять голосов мрака. Грандиозное событие объединит на одной площадке культовые группы, чтобы подарить незабываемую ночь на грани сна и яви.

Сцена Dark / Тьма

Главный зал, где музыка обретает форму симфоний и электронных снов:

СтимфониЯ (Москва) — магия неодекаданса и стимпанка.

— холодная красота мрачного фолка и пронзительный вокал альтернативы. Freaky Mind (Москва) — пульс твоего сердца в ритме electro-dark.

— легенда, соткавшая музыкальный мост между средневековьем и современностью. Ventrue (Москва) — музыканты из тьмы с безупречным вкусом.

Сцена Gothic

На этой сцене вас ждут:

Raven Said — запоминающиеся мелодии и проникновенные тексты.

— уникальное сочетание звуков, способное поразить воображение. Lamia Morra — готическая эстетика в каждом аккорде.

— мощные ритмы и глубокие лирические задумки. Extravaganza — яркое шоу, полное эмоций и экспериментов с музыкой.

Не пропустите эту возможность погрузиться в мир завораживающей музыки и мистической атмосферы готического фестиваля!