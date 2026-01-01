Большой готический концерт
Билеты от 2200₽
18+
Продолжительность 330 минут
О концерте

Готический фестиваль в клубе «Eclipse»

В клубе «Eclipse» пройдет концерт в рамках российского готического фестиваля. На двух сценах выступят десять музыкальных коллективов, которые порадуют любителей готической музыки и атмосферных вечеров.

В этот вечер для вас будут играть две сцены, два лица тьмы и десять голосов мрака. Грандиозное событие объединит на одной площадке культовые группы, чтобы подарить незабываемую ночь на грани сна и яви.

Сцена Dark / Тьма

Главный зал, где музыка обретает форму симфоний и электронных снов:

  • СтимфониЯ (Москва) — магия неодекаданса и стимпанка.
  • Inna Syberia (Москва) — холодная красота мрачного фолка и пронзительный вокал альтернативы.
  • Freaky Mind (Москва) — пульс твоего сердца в ритме electro-dark.
  • Артемизия (Москва) — легенда, соткавшая музыкальный мост между средневековьем и современностью.
  • Ventrue (Москва) — музыканты из тьмы с безупречным вкусом.

Сцена Gothic

На этой сцене вас ждут:

  • Raven Said — запоминающиеся мелодии и проникновенные тексты.
  • Чайки улетают с моря — уникальное сочетание звуков, способное поразить воображение.
  • Lamia Morra — готическая эстетика в каждом аккорде.
  • Fly Dying — мощные ритмы и глубокие лирические задумки.
  • Extravaganza — яркое шоу, полное эмоций и экспериментов с музыкой.

Не пропустите эту возможность погрузиться в мир завораживающей музыки и мистической атмосферы готического фестиваля!

Июнь
27 июня суббота
17:30
Eclipse Москва, Переведеновский пер., 21, стр. 11
от 2200 ₽

