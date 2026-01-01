Большой готический концерт

Готический фестиваль в клубе «Eclipse»
В клубе «Eclipse» пройдет концерт в рамках российского готического фестиваля. На двух сценах выступят десять музыкальных коллективов, которые порадуют любителей готической музыки и атмосферных вечеров.
В этот вечер для вас будут играть две сцены, два лица тьмы и десять голосов мрака. Грандиозное событие объединит на одной площадке культовые группы, чтобы подарить незабываемую ночь на грани сна и яви.
Сцена Dark / Тьма
Главный зал, где музыка обретает форму симфоний и электронных снов:
- СтимфониЯ (Москва) — магия неодекаданса и стимпанка.
- Inna Syberia (Москва) — холодная красота мрачного фолка и пронзительный вокал альтернативы.
- Freaky Mind (Москва) — пульс твоего сердца в ритме electro-dark.
- Артемизия (Москва) — легенда, соткавшая музыкальный мост между средневековьем и современностью.
- Ventrue (Москва) — музыканты из тьмы с безупречным вкусом.
Сцена Gothic
На этой сцене вас ждут:
- Raven Said — запоминающиеся мелодии и проникновенные тексты.
- Чайки улетают с моря — уникальное сочетание звуков, способное поразить воображение.
- Lamia Morra — готическая эстетика в каждом аккорде.
- Fly Dying — мощные ритмы и глубокие лирические задумки.
- Extravaganza — яркое шоу, полное эмоций и экспериментов с музыкой.
Не пропустите эту возможность погрузиться в мир завораживающей музыки и мистической атмосферы готического фестиваля!