Большой гений маленького Моцарта

Входит в Абонемент 100 Исследователи симфонического оркестра. Симфонический оркестр Программа Моцарт. Симфония № 1 (III часть) Моцарт. Симфония № 41 «Юпитер» (IV часть, фрагмент) Моцарт. Менуэт для фортепиано, KV 355 Чайковский. Сюита № 4 «Моцартиана» (II часть) Моцарт. Концерт № 23 для фортепиано с оркестром (III часть) Бодров. «Путеводитель по оркестру» Исследуем звучание симфонического оркестра и творчество одного из самых талантливых музыкантов-вундеркиндов в большом зале с превосходной акустикой. Концерт в одном отделении (60 минут) Симфонический оркестр представляет уникальную программу, в которой оживает творческий путь Вольфганга Амадея Моцарта. В этот вечер вы услышите как ранние шедевры композитора, так и зрелые симфонические произведения. А особый взгляд Чайковского на творчество гениального венского классика откроет новые грани его таланта. Участники Уральский молодёжный симфонический оркестр Филатов Дмитрий Дунаев Денис (фортепиано) Попова Анна