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Большой гений маленького Моцарта
Киноафиша Большой гений маленького Моцарта

Большой гений маленького Моцарта

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О концерте/спектакле

Входит в Абонемент 100 Исследователи симфонического оркестра. Симфонический оркестр Программа Моцарт. Симфония № 1 (III часть) Моцарт. Симфония № 41 «Юпитер» (IV часть, фрагмент) Моцарт. Менуэт для фортепиано, KV 355 Чайковский. Сюита № 4 «Моцартиана» (II часть) Моцарт. Концерт № 23 для фортепиано с оркестром (III часть) Бодров. «Путеводитель по оркестру» Исследуем звучание симфонического оркестра и творчество одного из самых талантливых музыкантов-вундеркиндов в большом зале с превосходной акустикой. Концерт в одном отделении (60 минут) Симфонический оркестр представляет уникальную программу, в которой оживает творческий путь Вольфганга Амадея Моцарта. В этот вечер вы услышите как ранние шедевры композитора, так и зрелые симфонические произведения. А особый взгляд Чайковского на творчество гениального венского классика откроет новые грани его таланта. Участники Уральский молодёжный симфонический оркестр Филатов Дмитрий Дунаев Денис (фортепиано) Попова Анна

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 19 октября
Свердловская филармония Екатеринбург, Карла Либкнехта, 38а
12:00 от 400 ₽

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